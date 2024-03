A politikus elmondta, tavaly novemberben a magyar kormány elküldött egy teljes javaslatcsomagot arról, hogyan lehetne megoldani és előrelépni az Erasmus-ügyet érintő vitás kérdésekben, azonban még mindig nem érkezett semmi válasz az Európai Bizottság részéről.

Tehát nyilvánvaló, időhúzás zajlik, hogy a határidőből kifusson a magyar fél.

Bocskor Andrea az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának rendkívüli ülésén Iliana Ivanova innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságügyért felelős uniós biztoshoz intézett kérdésében felhívta a figyelmet:

elfogadhatatlan az Erasmus+ programból kizárt magyar modellváltó egyetemeken tanuló diákok, professzorok és a Horizont programból kizárt kutatók helyzete.

A fideszes politikus továbbá arra is rákérdezett, mikor várható hivatalos válasz az Európai Bizottság részéről, arról, hogy a tavalyi pályázati forrásokhoz kapcsolódóan meghosszabbítják-e a május 31-én lejáró határidőt.

Bocskor Andrea felhívta a figyelmet, hogy nem kapott érdemi választ Ivanovna biztos részéről, annak ellenére sem, hogy a bizottsági ülésen Európai Konzervatívok Pártjából is és az Európai Néppártból is felmerült ez a kérdés, hogy hogyan is lehetne megoldani a hátrányos helyzetbe került diákok, oktatók és kutatók problémáját.

Emlékeztetett, az uniós tagállamokat tömörítő Tanács 2022 decemberi döntése nyomán az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a modellváltó magyar egyetemeket kizárja Erasmus+ és Horizont Európa programjaiból.

Azóta a magyar kormány konstruktívan részt vesz az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal való tárgyalásokon. Elsősorban a magyar diákok érdekeit nézve mindent megtesz annak ellenére, hogy a magyar felsőoktatás kérdése egy tagállami kompetencia

- mutatott rá a képviselő.

Mint mondta, elvileg az Európai Bizottságnak nem is lehetne beleszólása abba, hogyan működik a felsőoktatás egy tagállamban, de ezt félretéve a magyar kormány arra törekszik, hogy kompromisszumot kössön, míg a bizottság részéről időhúzás tapasztalható.

Ahogy megoldódik egy feltétel, mindig újabb és újabbak jönnek. Az Európai Parlamentben pedig továbbra is azt a mantrát sulykolják a képviselők, hogy amint Magyarország megoldja a jogállamisági problémákat, akkor újra megnyílik a lehetőség a magyar diákok, modellváltó egyetemek magyar diákjai és tanárai előtt

- fogalmazott.