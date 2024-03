Mindenképpen érdekes, hogy Juhász Bajnai Gordonról beszélve miért tért át rögtön Soros Györgyre. Nem ez az első eset, amikor fény derül a volt kormányfő és a dollármilliárdos spekuláns kapcsolatára.

Köztudott, a volt baloldali miniszterelnök egykori államtitkárán, Korányi Dávidon, pontosabban az általa vezetett Action for Democracyn keresztül érkeztek az amerikai pénzek a magyar ellenzék 2022-es kampányába. Az elmúlt hetekben publikált videókból pedig az is kiderült, hogy messze Soros György volt az Action for Democracy legnagyobb adományozója.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.