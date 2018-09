A kormány válasza az Európai Bizottságnak: marad a „Stop Soros”

A kormány elkészítette válaszait az Európai Bizottság (EB) felvetéseire a „Stop Soros” törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás miatt indult kötelezettségszegési eljárásban, és Magyarország nem vonja vissza a jogszabályokat, amelyek az országot és Európát védik – mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.

Az EB júliusban kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a „Stop Soros” törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás miatt. A testület szakértői szerint ugyanis komoly aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ezek összeegyeztethetők-e az uniós joggal. A kormánynak két hónapja volt válaszolni a felvetésekre.

Megjegyezte: sérelmezik, hogy az EB továbbra is nyíltan bevándorláspárti álláspontra helyezkedik, ahelyett, hogy a törvények őre lenne. Nehezményezik azt is, hogy a testület politikai tevékenységet folytat és támadja a határőrizetet segítő bevándorlás-politikai intézkedéseket; ennek legújabb eleme, hogy a határőrizet jogát előbb-utóbb el akarják vonni a Frontex segítségével.

A politikus szólt arról is, hogy várhatóan nem lesz kielégítő a bizottság számára a magyar válasz, és úgynevezett indokolt véleményt fog küldeni a testület.

Völner Pált kérdezték azzal kapcsolatban, hogy az EB azt közölte: a határőrizet megerősítésekor a Frontex a helyi törvények szerint végezné a munkát, a helyi rendvédelmi szervekkel együttműködésben, és nem lenne intézkedési, döntési jogköre.

Az államtitkár erre azt felelte, hogy a Frontex emberei most is Magyarországon vannak megfigyelőként, és az elmúlt három évben nem érte kifogás a magyar határőrizeti szervek munkáját. Ha az Európai Bizottság át akarja venni a határőrizetet, annak az az oka, hogy „másként akarják értelmezni a szabályokat” és olyan „portaszolgálatot” akarnak létrehozni, amelyek arról dönthetnének, ki jöhet be az országba és ki nem – jelentette ki.