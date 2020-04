Gulyás Gergely: a jelenlegi szabályok május 3-ig biztosan érvényben maradnak (élő)

Folyamatos járványügyi készültség lesz a következő hetekben – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját megelőzően.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Gulyás Gergely elmondta, a vírus csak vakcinával győzhető le, ez még nincs meg,

de a május 3-ig rendelkezésre álló idő elég lesz a felkészüléshez a csúcspontra.

A tesztelés és üzembe állítás most is tart a beszerzett anyagokkal kapcsolatban. Az Országgyűlés ülésezik folyamatosan, a kormány tájékoztatja az Országgyűlést, az ellenzék is elmondhatta a kritikáit – tette hozzá a tárcavezető a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Ilyen helyzetben mindig a legrosszabbra készülünk fel, és orvosi és szakmai döntés volt, hogy az ágyak felét kellett felszabadítani és 8000 lélegeztetőgépet fel kell szerelni. A megrendelésállomány több is ennél. Az oxigénellátás kiépítése heteket vett igénybe – közölte a miniszter.

Palkovics László a héten ismerteti a modellszámításokat a járvány méreteiről.

A május 3-i dátumról azért beszélünk, mert ez a legkorábbi lehetséges tetőzés, de ezt most nehéz megmondani – mondta Gulyás Gergely.

Május 3-ig biztosan maradnak a korlátozó intézkedések. Folyamatos járványügyi készültség lesz a következő hetekben. Május 3. után a védekezés új szakasza kezdődik. Az idősek és a legfertőzöttebb nagyvárosokat kell biztonságossá tenni, ilyen szabályokról határoz a kormány a jövő héten.

Segíteni kell azokat, akik gyeden, gyesen vannak otthon. Hozzájárulunk a nyelvvizsgájukhoz és a Kresz-vizsgájukhoz, ez 136 ezer embert érint – jelentette ki Gulyás Gergely.

A gazdaság újraindításához szükséges lépésekhez a munkahelyek megőrzésére van szükség.

A miniszter elmondta, Gödön a kormány célja az önkormányzati bevételek csökkentés nélküli biztosítása azért, hogy munkahelyteremtő beruházások Magyarországra jöjjenek. A Samsung gödi beruházása 4-500 milliárd forintos befektetés, amelynek köszönhetően összesen 4300 főre nőhet a Samsung-gyárban foglalkoztatottak száma.

Az ellenzéki alpolgármester és polgármester illeti egymást súlyos vádakkal, a jelenlegi polgármester a kampányban a beruházás ellen érvelt. Göd is részesedni fog az iparűzési adóból – ígérte Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: a legutóbbi Kormányinfón ígérték, hogy a munkanélküliek számáról tájékoztatást adnak.

Március 11-e, a veszélyhelyzet kihirdetése óta 51 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma,

az üres álláshelyek száma a felére, 70-80 ezerről csökkent. Május 4-től megkezdjük a korlátozó intézkedések mérséklésére vonatkozó döntések mérlegelését – tette hozzá.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő online sajtótájékoztatót tart 2020. április 4-én