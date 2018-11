Orbán Viktor: új dimenzióba léptek a magyar-cseh kétoldalú kapcsolatok

A gazdasági együttműködés számai soha nem látott mértékben javultak, a kölcsönös bizalom alapján jól alakul a védelmi együttműködés, és több ágazatban is együttműködik a két ország – jelentette ki a miniszterelnök.

Új dimenzióba léptek a magyar-cseh kapcsolatok az elmúlt években – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök cseh kollégájával, Andrej Babissal folytatott megbeszélése után, kettejük közös sajtóértekezletén pénteken Prágában.

Orbán Viktor kifejtette: a jelenlegihez hasonló magyar-cseh gazdasági együttműködésre rég nem volt példa, a kereskedelmi forgalom és a beruházások növekednek, mindkét ország támogatja a befektetéseket egymás országaiban.

A magyar gyógyszeripar jól teljesít Csehországban, az energiaszektorban is jelen vagyunk, míg Csehország a magyar mezőgazdaságban és a telekommunikációban

– sorolta.

A miniszterelnök a kétoldalú együttműködés dinamikusan növekvő szegmensének nevezte a védelmi ipart, mint mondta, ez nem egyszerűen üzleti ügy, van bizalmi mélysége is, hiszen csak olyan országok között működik jól, amelyek között kölcsönös a bizalom.

Úgy vélekedett, hogy valóban szükség lenne gyorsvasút-összeköttetésre a visegrádi országok (Csehország, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, V4) fővárosai között.

Megjegyezte: a paksi erőmű működtetésében és fejlesztésében cseh cégek is részt vesznek, és mindkét ország szerint szükség van a nukleáris energiára.

A kormányfő kijelentette, hogy az elmúlt években eldurvult az európai politika, és ezen a nehéz terepen csak a bátrak maradnak talpon. Az elmúlt időben Csehország több nehéz kérdésben bátor álláspontot alakított ki – vélte.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nagy siker, hogy a V4 jelentős összeget ajánlott fel líbiai migrációt megelőző programokra, és Marokkóra, valamint Tunéziára is ki kell terjeszteni ezt a kezdeményezést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Azzal kapcsolatban, hogy a cseh külügyminiszter a közelmúltban a budapesti nagykövetséget törölte a kiemelt fontosságú cseh diplomácia képviseletek közül, Orbán Viktor kijelentette: a koalíciós kormányzás nehéz és bonyolult tudomány, mindenesetre Magyarország szeretne Csehország szövetségese maradni.

A migrációról nem lehet az emberek nélkül dönteni

A kormányfő arról is beszélt, hogy elhibázott dokumentum az ENSZ globális migrációs csomagja, súlyos kockázatot von a saját állampolgárai fejére, aki aláírja. Kiemelte: a dokumentum olyan elvi tételeket fektet le, amelyek nem csökkentik, hanem serkentik az illegális migrációt. Minden ilyen dokumentum később konkrét ügyekben, jogi eljárásokban hivatkozási alapként rendszeresen megjelenik – vélekedett.

Orbán Viktor szerint a tömeges migráció olyan súlyú kérdés, amelyben nem szabad dönteni az emberek megkérdezése nélkül, de Európában ma az emberek nem tudják elmondani a véleményüket vagy nem veszik azt figyelembe a vezetők, egyre inkább elitistává válik a politika.

Mi Közép-Európában azonban demokraták akarunk maradni, nem hozunk olyan döntéseket, amelyek ellentétesek az emberek akaratával – jelentette ki.

Hozzátette: a politikai rendszerek demokratikus jellegét teszteli a migráció.

Egy arra vonatkozó kérdésre, hogy ismét szavaznak a migránsvízumról az Európai Parlamentben (EP), Orbán Viktor elmondta: érdeklődve figyeljük, milyen jogállami megoldásokat fejleszt ki az EP, úgy látszik, addig kell szavazni, amíg a helyes eredmény megszületik. A magát a jogállamiság őrének tekintő intézmény könnyen lép át jogállami normákat – tette hozzá.

Úgy vélte, mindennek az a tanulsága, hogy épp ideje, hogy leteljen a jelenlegi összetételű EP mandátuma, és „az elfáradt képviselők hazamenjenek”, helyettük pedig újak jöjjenek, akik értik, hogy más korszakba léptünk.

Öt éve más világ volt Európában, mint most, és sem az EP, sem az Európai Bizottság nem képes felvenni azt a tempót, azt az új megközelítést, amelyet megkövetel ez az új világ

– közölte.

Hangsúlyozta: új tagok kellenek a bizottságba is, akik az intézményt az elhibázott politikai pályáról visszaviszik oda, ahova való. A tagállamoknak kell megszabniuk az irányokat, nem a bizottságnak, nem politikai bizottság kell – jelentette ki. Hozzáfűzte: ha ez a rend visszaáll, az európai jogállamiság is jobb állapotban lesz, mint most.

Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos kérdésre válaszolva a miniszterelnök közölte: „pro-Ukrajna kormány vagyunk”, Ukrajna mellett állunk, de míg a magyar ukránbarát kormány, Ukrajnában magyarellenes kormány van. Azonban nem változtatunk az álláspontunkon, továbbra is Ukrajna mellett állunk ebben a konfliktusban – hangoztatta.

Orbán Viktor prágai programja részeként később találkozik Milos Zeman köztársasági elnökkel is, majd Radek Vondrácekkel, a cseh képviselőház elnökével tárgyal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS