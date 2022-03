Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Márki-Zay Péter elismerte, hogy továbbra is neki dolgozik Bajnai Gordon és egykori titkosszolgálati miniszterének adatgyűjtő cége, a DatAdat – írja az Origo.

Ahogy azt a portál korábban megírta, kiderült, hogy ez a cég dönthette el a baloldali előválasztást Márki-Zay javára, és most bebizonyosodott, hogy az országgyűlési választás eredményét is befolyásolni próbálják.

Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati miniszterének a cégei külföldön vannak bejegyezve, ami azt is jelenti, hogy külföldre viszik a magyar választópolgárok adatait.

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy a baloldali előválasztáson

Bajnai Gordon kérésére lett a leszállóágba került Karácsony Gergely helyett Márki-Zay Péter Dobrev Klára ellenfele a második fordulóban, akit – az előválasztáson részt vevő, elkötelezett baloldali szavazók adatait jól ismerő és online célzottan megszólítani képes – cég segített győzelemhez.

Emlékezetes, hogy Bajnai Gordon, aki korábban Karácsony Gergelyt támogatta az előválasztáson, hirtelen látványosan beállt Márki-Zay mögé.

Most a baloldali miniszterelnök-jelölt egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy továbbra is neki dolgoznak Bajnaiék, így nyilvánvalóan arra készülhetnek, hogy az április 3-i választás adatait is befolyásolják.

Borítókép: A libás ügyéről is hírhedt Bajnai Gordon volt miniszterelnök / MTI /Szigetváry Zsolt