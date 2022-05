A balatoni régió munkaerő piacának meghatározó szereplője, a Kongsberg Interior Systems Kft. 2022.

áprilisától új színekbe öltözik: Suprajit Hungary Kft. néven működik a továbbiakban.

A névváltás hátterében tulajdonos váltás áll: a Suprajit indiai-angol-amerikai multinacionális vállalat

vásárolta meg – a Kongsberg Interior üzletágának részeként – a siófoki gyárat.

A Suprajit csoport immár a piacvezető multinacionális nagyvállalat az autóipari kábelszerelvények

gyártása területén. Eddig főként Indiában, Amerikában és Mexikóban volt jelen termékeivel, ami

megnehezítette az európai piac kiszolgálását.

Az akvizíció szakmai befektetési céllal jött létre: az új tulajdonos számára ez egyet jelent az európai piaci

bővüléssel, és egyben a globális jelenlét megvalósításával. Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a

Suprajit az európai vevőkört is ki tudja szolgálni. A siófoki gyár e tekintetben került kulcsfontosságú

szerepkörbe: Európában a Suprajit egyetlen gyártó üzeme, ezáltal stratégiai fontosságú lett a Suprajit

életében.

A Suprajit stratégiáját tekintve olyan multinacionális nagyvállalat, mely bizonyítottan elkötelezett az

építkezés, a fejlesztés mellett. Ez az üzleti felfogás a siófoki telephelyre is vonatkozik, a siófoki üzem

bővítését, fejlesztését tűzte ki célul, melynek tervezése már megkezdődött a helyi vezetéssel közösen.

A Suprajit HR stratégiája az élethosszig tartó foglalkoztatás, melyet az amerikai, angol és indiai

telephelyein is nagy sikerrel alkalmaz: elkötelezett a munkatársai mellett, támogató és emberközpontú

hozzáállásának köszönhetően munkatársaival és vezetőivel jellemzően 15-20 éve együtt dolgozik.

Siófoki gyárunkba keresünk kollégákat mind fizikai, mind pedig szellemi munkakörökbe. További

részletes információk a www.suprajit.com oldalon, valamint az [email protected] e-mail címen.



Bövülő csapatunkban keresünk

új kollégákat az alábbi poziciókra:

Gyártástámogató és folyamatmérnök

. Szakirányú felsőfokú végzettséggel,

. Legalább alapfokú angol nyelvismerettel.

Mérnöki szakmai gyakorlati

helyet keresők

jelentkezését is várjuk.



Szerszámkarbantartó

. Szakirányú középfokú, vagy szakmunkás

végzettséggel

. Esztergályos és / vagy marógépes gyakorlattal



NE INGÁZZ, DOLGOZZ SIÓFOKON!

.8 órás kétműszakos munkarend

.Saját állományú, határozatlan idejű munkaszerződés

. Alapbéred,több művelet betanulásával emelkedhet

Cafeteria . Belső munkatárs ajánlási rendszer

. csapatépítő, családi programok ingyenes céges buszjárat

. Családias légkör 400 fős csapatban



Jelentkezés: [email protected] SUPRAJIT:COM

vagy jelentkezési lap kitöltése a telephelyen.

Infovonal ( kérdés,érdeklődés esetén): 06-70-933-9447

Suprajit Hungary Kft, 8600 Siófok, Bajcsy -Zs.u.201/D