A kaposvári Som-Plast világszerte ismert német prémium autógyártóknak is szállít alkatrészeket. Palkovics Dániel ügyvezető úgy tervezi, hogy a hagyományos üzleti tevékenységen kívül hamarosan új üzletágban biztosíthatják be a jövőjüket. Szívügyük az innováció és a környezetvédelem, s a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramban nagy esélyt lát a társaság.

– A higgadtság meghozza a kívánt eredményt, különösen manapság lényeges, hogy körültekintően reagáljunk a változásokra – hangsúlyozta Palkovics Dániel, a kaposvári Som-Plast Kft. ügyvezetője.

– Amikor egy szakterületen több vállalkozás fej-fej mellett halad, szerintem azok reménykedhetnek a tartós sikerben, ahol az innováció átszövi a cég egészét. S ha beruházásról vagy épp energiahatékonyság-javításról van szó, akkor nem a levegőbe beszélnek, hanem konkrét tervek és maradéktalanul megvalósított projektek támasztják alá az elhatározást. Palkovics Dániel kamaszként sok időt töltött a családi cégnél, melynek édesapja, Palkovics Béla a tulajdonosa. Az ügyvezető tizenévesként a termékrendeléstől a logisztikán át a gépek beállításáig seregnyi szakterület működését megismerte, s a különböző munkafázisok közötti összefüggésekről is tapasztalatot szerzett. A 27 esztendős ügyvezető a kaposvári Munkácsy-gimnáziumban érettségizett, felvették a pécsi tudományegyetem közgazdasági szakára, s angol szakmai nyelvvizsgája van, tárgyalási szinten beszél. Évek óta thai-boxol, a sport megtanította arra is: a versenyben szinte mindig van esély kiharcolni a részvételt, hogy a legjobbak közé kerüljenek.

– Vállalkozásunk többek közt fröccsöntéssel hőre lágyuló műanyag-alkatrészeket készít, német prémium gépkocsigyártó konszerneknek is dolgozunk – mondta.

– Ezeknek a kapcsolatoknak komoly múltja van. A háztartási gépgyártásban is letették a névjegyüket. Porszívó és gyümölcscentrifuga mellett teafőzők alkatrészeit is gyártják, a kft. jelenleg 48 alkalmazotton kívül bérelt munkaerőt is foglalkoztat. Palkovics Dániel kifejtette: cégüket is hidegzuhanyként érte a drasztikus rezsinövekedés. Villanyszámlájuk csaknem hatszorosára ugrott, a gázért közel tízszer annyit fizetnek, az egekbe szökött az alapanyag ára és az elszállt szállítási-logisztikai költségek tovább bonyolítják a helyzetet. A 2023-as idény kihívásokkal teli esztendőnek ígérkezik, s épp ezért élni kívánnak azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a közelmúltban bejelentett Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram teremt. Főként a forgóeszközhitel iránt érdeklődnek, s a Som-Plastnál elhatározták: amint lehetőségük nyílik, új, energiatakarékos fröccsöntő gépeket állítanak üzembe. A 70 berendezésből első körben legalább 20 géptől akarnak megválni, a világszínvonalú német és japán berendezések energiaigénye nagyjából egyhatoda a most használt gépparknak.

– Ahhoz, hogy egy társaság kiteljesedjen, megmutassa képességeit, új gondolatokra van szükség – jegyezte meg.

– Tavaly csaknem 2,9 milliárd forint bevételünk volt, ezt 2023-ban igyekszünk megismételni, s optimizmusra ad okot, hogy 2024-től már látjuk a kiugrást. Az autóipartól jövőre számottevően több megrendelést kaphatunk, a bevételünk akár megduplázódhat. S ha a kidolgozás alatt új programunk elindul, akkor az évente további milliárdokkal növelheti a forgalmat. Palkovics Dániel ennek kapcsán azt mondta: az egyszer használatos műanyag alkatrészeket, részben például a kereskedelemben, vendéglátásban közismert evőeszközöket, kávékapszulákat olyan bio alapanyaggal kívánják helyettesíteni, amit egy hazai cég fejlesztett ki. A termék talajban, illetve nedves környezetben, molekuláris szinten, fermentációval feloldódik, s nem tartalmaz műanyagot. Tervek szerint a gyártás beindításához új csarnokot húznak fel, s csupán a gyártósor beszerzésére, a műszaki háttér telepítésére nagyjából 3,5–4 milliárd forintot fordítanak.