Tamás Zoltán az autósiskola ügyvezetője elmondta, az elmúlt években azt tapasztalták, hogy amint véget ért a tanév, a diákok szinte megrohamozták az autósiskolát és sokan iratkoztak be képzéseikre. Idén nyáron azonban visszaesett az érdeklődők száma. – Sok helyről halljuk azt, hogy a diákok most inkább elmennek dolgozni, és megkeresik a „B” kategóriás képzés árát – mondta Tamás Zoltán. – Emiatt vélhetően a nyár második felében, vagy ősszel térnek be hozzánk. Természetesen akkor is indítunk tanfolyamokat, de most is vannak még szabad helyeink. Különböző kedvezményekkel csábítjuk a tanulókat. Az elméleti tandíjból és az óradíjakból is el tudunk engedni valamekkora összeget. Jelenleg is lehetőség van arra, hogy aki 20 éves kora előtt sikeres KRESZ-vizsgát tesz, visszaigényelhet a tandíjból 25 ezer forintot – hangsúlyozta Tamás Zoltán.

Folyamatosan indítja nyári járművezetői tanfolyamait a kaposvári King’a Ford – Tamás Autósiskola.

Az iskola ügyvezetője kiemelte, egy „B” kategóriás jogosítványt vizsgadíjakkal együtt 310 ezer forintért lehet megszerezni akkor, ha minden elsőre sikerül. Akinek plusz órákat kell vennie annak ennél több tízezer forinttal többe is kerülhet a tanfolyam ára. – Nagyon jó autókkal dolgoznak a kollégáim, a KRESZ-vizsga után pedig azonnal el lehet kezdeni a gyakorlati képzést, ezért nem kell várni szabad kocsira – mondta Tamás Zoltán. – Érdemes minél hamarabb beiratkozni hozzánk, mert akkor a nyár végéig simán meg lehet szerezni a jogosítványt. Azt látjuk, hogy amelyik fiatal önként jön be hozzánk, érdekli az autóvezetés és tényleg szeretne megtanulni vezetni, annak általában sikerül elsőre – tette hozzá az autóiskola ügyvezetője.

Tamás Zoltán arról is beszélt, egyre több nő iratkozik be hozzájuk teherautó és buszos képzésre. Korábban száz tanulóból egy volt nő, most már a harminc százalékuk az.