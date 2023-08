Vásároljon energiatakarékos készülékeket

Ahhoz, hogy háztartása korszerűen működjön, számolni kell azzal, hogy feleslegesen ne terheljük energiával, inkább igyekezzünk minimalizálni költségeinket, beleértve a felesleges hulladékot is. Természetesen ehhez kapcsolódnak azok a háztartási gépek, amelyeket a háztartásunk normál működéséhez napi szinten hozzájárulnak. A villamosenergia-fogyasztásban tapasztalható kis különbségek az évek során nagy összegeket eredményezhetnek. A legnagyobb különbségek az energiafelhasználásban a hűtőszekrényeknél és a fagyasztóknál tapasztalható. Magyarországon a kereskedelmi forgalomba kerülő elektromos háztartási gépekre, az Európai Unióhoz hasonlóan kötelező elhelyezni az energiacímkét. Ennek alapján A-tól (alacsony fogyasztás) G-ig (magas fogyasztás) besorolást kapnak az egyes háztartási készülékek. Vásárlás során figyeljünk erre és válasszuk az energiatakarékos programokkal rendelkező gépeket.

Spóroljon a konyhában is

A konyhában kezdje azzal a takarékoskodást, hogy ne vásároljon drága élelmiszereket, inkább figyelje az akciós szórólapokat. Következő lépés az legyen, hogy csökkenti a hőveszteséget az ételkészítés során. Sütőben való elkészítésekor ügyeljen arra, hogy ne nyitogassa ki gyakran az ajtót, mivel így akár 20%-kal is csökkenti a felmelegített sütő hőmérsékletét. A hűtőszekrényben az ideális hőmérséklet 7°C. Ha hosszabb ideig távol van, űrítse ki tartalmát és húzza ki a hűtőszekrényt a konnektorból. Azok, akiknek csak kis mennyiségű élelmiszert kell hidegben tárolniuk, gyakran megbirkóznak hűtőszekrény nélkül is – főleg a téli időszakban. Ha jégréteg képződik a fagyasztóban, az energiafogyasztás meredeken emelkedni kezd. A gyorsan képződő jég és dér felfedi az ajtó áteresztőképességét. Ezért ne felejtse el időnként ellenőrizni a tömítést és eltávolítani a jeges felületeket. A tojásfőzéssel is spórolhatunk: ujjnyi vastag víz elég az edény aljára - a tojás gőzben megfő. Gond nélkül működik burgonyával vagy brokkolival is.

Használjon energiatakarékos izzókat vagy LED-es fényforrásokat

Hozzájárulhat a világítás nagyobb megtakarításához az egyedülálló környezetbarát LED-technológiával. A LED izzók hihetetlenül 40 000 órán keresztül világítanak, és a teljes villamos energia akár 90%-át is megtakaríthatják. A magyar piacon garantáltan minőségi és kivételes tulajdonságokkal rendelkező LED izzók széles választékát találja. Egy egyszerű számológép segítségével megtudhatja, mennyit spórolhat a LED-izzóknak köszönhetően, a megtakarítás évente több tízezer forint is lehet. Tudta, hogy még a nem aktívan használt készülékek vagy tartozékok is energiapazarlás forrásai lehetnek? Számítógép, tévé vagy szükségtelenül csatlakoztatott töltő készenléti üzemmódja évente sok áramot fogyaszt. Egy ilyen közönséges mobiltelefon-töltő, amit a konnektorban hagy, 0,26 wattot fogyaszt óránként. Akkor is fogyaszt energiát, ha mobiltelefonja már fel van töltve. Ha spórolni szeretne, kapcsolja ki az energiatakarékos módban lévő tévét vagy számítógépet is.

A jelenlegi energiaválság és az egyre növekvő infláció Európában az árak – különösen az energiaárak – jelentős emelkedését okozza. Annak érdekében, hogy jól felkészülhessünk a következő téli hónapokra, számos dolgot megtehet otthonában. Még az apróbb változásokkal is csökkentheti a fűtési költségeket és sok energiát takaríthat meg.