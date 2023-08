Beszerző

A beszerzői pozíció egy meglehetősen gyakran visszatérő irodai lehetőség a GyorAllas.hu logisztikai álláskínálatában. Legutóbb például egy FMCG szektorban tevékenykedő vállalathoz kerestek beszerzőt, ahol is az alapvető feladatokat a beszállítási terv kidolgozása, az alapanyagok szükséges mennyiségének biztosítása, a beszállítókkal való kapcsolattartás, a beszerzésekhez kötődő fuvarok megszervezése, a számlák ellenőrzése, a zárási feladatokban való közreműködés, továbbá különböző riportok és kimutatások elkészítése jelentette.

A pozíció betöltésének alapvető feltétele volt a felsőfokú végzettség, a 2-3 éves releváns szakmai tapasztalat, a kommunikációképes angol nyelvtudás, továbbá az MS Excel magabiztos használata. Emellett a személyes tulajdonságok tekintetében kiemelt fontossággal bírt a precizitás, az alkalmazkodóképesség és a jó kommunikációs készség.

Fuvarszervező

Ha pedig már logisztikai irodai állások, akkor természetesen a fuvarszervezői pozícióról is érdemes szót ejtenünk, amely ugyancsak többször előfordult már a GyorAllas.hu felületén. A korábbi hirdetések példáját alapul véve, egy ilyen munkakör kapcsán az alapvető feladatokat általában a belföldi és adott esetben külföldi fuvarok koordinálása, a fuvarozókkal való kapcsolattartás, a fuvarszervezéshez kapcsolódó adminisztratív munkák elvégzése, továbbá a társosztályokkal való együttműködés jelenti.

Az esélyes pályázáshoz általában legalább középfokú végzettségre, logisztikai ismeretekre, az MS Office programok magabiztos használatára, valamint angol és/vagy német nyelvtudásra van szükség. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán az önállóság, a rugalmasság, a magabiztosság és a kiváló problémamegoldó képesség számít nélkülözhetetlen kvalitásnak.

Raktáros

Végezetül természetesen a raktáros állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek a leggyakrabban előforduló lehetőségnek számítanak a logisztikai álláskategórián belül. Egy ilyen pozíció esetében az alapvető feladatokat általában a tipikus raktáros teendők jelentik, beleértve többek között a beérkező áruk lepakolását, az értékesítésre szánt termékek szállításhoz történő összekészítést, az árumozgatást, a raktározáshoz kapcsolódó dokumentációt, a leltározásban való szerepvállalást, valamint a raktári rend fenntartását.

Ezen feladatok ellátásához pedig jellemzően középfokú végzettségre és targoncás jogosítványra is szükség van. A linken talál raktáros és targoncás állást Győrben: https://gyorallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika. Gyakran lehet olyan raktárosi pozíciókkal is találkozni, ahol a feladatokat csupán a komissiózás, pakolás és válogatás jelenti. Ezen esetekben pedig akár alapfokú végzettséggel és targoncás jogosítvány hiányában is eséllyel lehet pályázni.