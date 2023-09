A cég új telephely nyitására készül a Dunántúlon.

A hulladékkoncesszió kapcsán az idén júliustól megváltoztak az autóbontás, illetve a használt alkatrészek piacával kapcsolatos szabályozások

– mondta el Viszló Ferenc ügyvezető.

Cégünk szerződést kötött a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel. Tevékenységünket tovább folytatjuk, kiemelten szem előtt tartva a környezetvédelmet, minden munkafolyamatot a kidolgozott szabályok alapján végeznek el.



A társaság Nagyberkiben gépkocsibontót üzemeltet. 2022-ben mintegy 1400 járművet vettek át, s a közelmúltban lezajlott változások után is folyamatosan dolgoznak. A bontásra szánt gépkocsikat 100-120 kilométeres körzetből is elszállítják. Viszló Ferenc rámutatott, hogy az Euroautó Hungary egy sor fejlesztés előtt áll. Keszthelyen egy raktáruk van, és évek óta webáruházat is működtetnek. Jól mutatja a somogyi cég ismertségét, hogy már külföldről, Görögországból, Olaszországból és Franciaországból is rendeltek árut a folyamatosan megújuló készletükből.