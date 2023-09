A Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén – az állattenyésztés mellett – kiemelkedő szerepet kap az agrár-felsőoktatás és az agrárszakma népszerűsítése, így az Egyetem fő képzési, kutatási területeit szórakoztató edukációs programokon keresztül ismerhetik meg a látogatók a MATE Udvarban.

A kiállítás keretén belül,a nulladik napon több szakmai konferenciát tartanak. Pénteken ismét lesz Szakiskolai Nap, melynek keretében közel 1.000 középfokú, agár-szakképzésben részt vevő diákot várnak, valamint kiemelt szerepet kap az Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenye is. A vadászat „szerelmeseinek” jó hír, hogy a Főzőverseny mellett a Somogy Vármegyei Vadásznap is a kiállítás keretein belül lesz megtartva.

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a MATE kapcsolata kezdetektől kiváló, amire jó példa a két kiemelkedő országos rendezvény, a KÁN Egyetemi Napok és a III. Állattenyésztők Napja közös szervezése is.

A már jól ismert és népszerű fajtabemutatók, amelyben a hidegvérű lovak szerepe idén is meghatározó lesz, és a közönségprogramok mellett új elemként, kiemelkedő teljesítményű tenyészállatokon keresztül szeretnék látványosan érzékeltetni azt a tenyésztési munkát, ami az elmúlt időszakban nagyon jelentős genetikai előrehaladást tett lehetővé, és aminek köszönhetően biztosítani lehet a hazai állatitermék-előállítás genetikai bázisát.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

Idén is lesz Helyi Ízek Utcája, ahol helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek kínálják portékáikat. Ismét várja a látogatókat az Élményliget, ahol különféle hagyományőrző bemutatókkal és jurtafaluval várják a látogatókat. A bőszénfai MATE Vadgazdálkodási Tájközponttal is megismerkedhetnek, jurtafalut építenek fel, emellett a szervezők további vadászatot népszerűsítő programmal készülnek. Az Élményliget ad majd otthont a családi programoknak, kézműves foglalkozásoknak is, valamint a kisgyerekek körében népszerű Mesetérkép jutalmát is itt lehet majd átvenni. A hétvégén lesz Bábszíntér előadás és pónilovaglás, valamint a kiállítás mindhárom napján lehetőség lesz Kádár Ferkó Fotószínházában korhű ruhákba beöltözve emlékfotókat készíttetni. A vasárnapi napon pedig az Alma Együttes koncertjével várják a kisgyerekes családokat. A programsorozat elmaradhatatlan eleme a kisállat-simogató, a Gazdaudvar, valamint a patkolókovács-, nyírási és fejési bemutató is. És természetesen, ha Kaposvár, akkor lovasprogram: idén is számos alkalommal várják majd sokszínű bemutatók a családokat a Fedeles Lovardában.

Az elmúlt évek nagysikerű, külön belépőjeggyel látogatható koncertjeit követően idén is nagyszabású zenei koncerttel készülnek: péntek este Majka ad koncertet a Fedeles Lovardában.

https://kaposvarinapok.hu/