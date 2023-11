Ma már persze nem kell a Föld másik felére elutazni még akkor sem, ha a mézes heteket a világtól elzárva szeretnénk tölteni. Hazánkban, Magyarországon is számtalan lehetőség nyílik erre, ráadásul luxus körülmények mellett. Most összeszedtünk néhány olyan helyszínt, ahol a nászút nem csak nyugalmat, de felüdülést is jelent.

Önálló ház a Balatonnál

Elsőre talán nem is sejtjük, hogy a “magyar tenger” ideális helyszínt biztosíthat egy nyugalmas nászúthoz, hiszen a Balaton nevét hallva valószínűleg a strandon nyüzsgő turisták ezrei jutnak az eszünkbe. Egy kiadó önálló medencés ház a Balatonnál viszont pont azt a kényelmet nyújtja, amire az ifjú pár vágyik.

A balatonkeresztúri LuxVil apartman nagyszerű példa. A svájci stílusban kialakított nyaraló igazi luxus élményt kínál az ott lakóknak. Az épület és a kapuk is zár kóddal működnek, így nem kell attól félni, hogy elhagyjuk a kulcsot. Az udvarba több autó is befér, mi több, egy elektromos töltőállomás is a rendelkezésünkre áll.

A ház légkondicionált, minden szobában HD TV és memóriaszivacs teszi még élvezetesebbé az ottlétet. A kertben egy Enders Monroe kerti gáz grillsütőn sütögethetünk, utána pedig egy fedett, vízhőfok-szabályzós medencében áztathatjuk ki végtagjainkat. Ha mégis egy kis pezsgésre vágynánk, a szabadstrand és néhány étterem is pár perc séta alatt megközelíthető.

Egy itt eltöltött nászút után a családdal is visszatérhetünk majd, hiszen a ház akár 10 ember elszállásolására is alkalmas.

Az Ezeregyéjszaka meséje

Azon párok számára, akik mégis szeretnének kiszakadni a hazai környezetből, és valami igazán egzotikusra vágynak, jó szívvel ajánljuk az egerszalóki Mesés Shiraz Hotelt. A 65 szobás hotel az Ezeregyéjszaka világát jeleníti meg, ahol a falak, a bútorok, de még az ágyneműk is az arab világ színkavalkádját soroltatják fel. A megjelenés mellett a hotel nagy figyelmet fordít arra, hogy különféle exkluzív programokkal kényeztesse a vendégeket. Még egy dzsinn sem csinálhatná jobban!

A Shiraz Hotel egyedülálló arab fürdőházzal rendelkezik, ahol a párok esténként, gyertyafénynél vehetnek egy rózsaszirmos fürdőt. A Perzsa Szauna-birodalom további kikapcsolódási lehetőségeket nyújt, itt ugyanis egy aromakabin, finn szauna, infraszauna és egy meditációs kamra áll a szerelmesek rendelkezésére.

Ha pedig ez mind nem lenne elég, akkor ott az Iráni Hammam, ahol tradicionális masszázson és gőzkamrás terápiákon vehetünk részt. A napot egy romantikus zenei műsor, egy hastánc produkció és egy vízipipa szeánsz zárja. És hogy mitől lesz teljes a nászútas élmény? A Mesés Shiraz Hotel teljesen felnőttbarát, ugyanis csak 14 év feletti vendégek látogathatják.

Főúri kényelem

Ha a nászutat előkelő körülmények között, egy nemesi párként szeretnénk eltölteni, a Hercegasszony Birtoknál aligha találunk megfelelőbb helyszínt. A több mint száz éve épült kastély a Körös Túrtői holtágának közvetlen vízpartján áll, Mezőtúr és Szarvas között. A felújított hercegasszonyi rezidencia kielégíti a mai kor igényeit, miközben megtartotta elegáns, nemesi vonásait. A birtok csendes, pihentető környezetet biztosít.

Az idelátogatók az egykori hercegasszony, Lelbach Irén életébe csöppenhetnek bele, a személyzet ugyanis a nemesi élet ízlését, kényelmét és meghitt hangulatát kínálja a vendégek számára. A birtok nagy előnye, hogy nem hallatszik be a városok és utak zaja, így lehetőség adódik a valódi kikapcsolódásra. A lelki és fizikai feltöltődésben nagy szerepe van a virágos parknak, a gyümölcsösöknek, és az alföldi tájnak.

A hercegasszonyi és hercegúri élményt egy, a megszokottnál is nagyobb wellness részleg teszi teljessé. Az ifjú pár elmerülhet a jakuzzik, úszómedencék, finn és infra szauna nyújtotta élvezetben. A világtól elzárva semmi sem zavarhatja meg a páros romantikát, ugyanis az egész birtokot is ki lehet bérelni. Ilyen esetben az egész személyzet a házaspár rendelkezésére áll, és személyre szabott napirendjüket követi.

A természet lágy ölén

Magyarországon még csak most kezdenek népszerűvé válni az úgynevezett lombházak. A lombház tulajdonképpen egy hangulatos, egy-két szobás faház a fák lombkoronájában. Tökéletes nászút lehetőség olyan párok számára, akik szeretik a természetet, és szeretnek kirándulni. A legjobb magyar lombházak Dömösön, Noszvajon és Lovasberényben találhatók.

Ezek a lombházak teljesen felszerelt épületek, tv-vel, wifi kapcsolattal, sőt még jakuzzival is. A párok zavartalanul, kizárólag egymás társaságában tölthetnek el pár napot, miközben a hajnali nap első sugaraira ébrednek, és tücsökciripelésre alszanak el. A csodálatos panoráma mellett a kirándulások, és helyi programok teszik teljessé a naszútat.