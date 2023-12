1. A hosszú szárú variációk még mindig menők! Arról érdemes lemondani, hogy a gyerekcsizma, meg úgy általában a gyermekeknek szánt lábbelik vásárlása során előnyt élvezzenek a praktikus jellemvonások. Ezek ugyanis szülői szemmel fontosak, de a lurkók nem így gondolkodnak. Nekik elsősorban az kell, ami aktuálisan menő, ami a többiek szemében is jól néz ki, meg persze, ami szerintük is jól mutat. Sokszor ez egyet jelent azzal, hogy keresik azokat a modelleket, amik a felnőttek csizmáihoz hasonlítanak. Mindez nem jelenti azt, hogy akkor a praktikum, mint olyan, nem számít – dehogynem! A gyártók tudatosan úgy szabják ezeket az alternatívákat, hogy minden felmerülő igénynek megfeleljenek. Ám igaz, ami igaz, első a gyermek véleménye, ízlése. Talán ezért is olyan jó ötlet a CCC online felületén közösen körbenézni, mert így nyomban kiderülhet, hogy mire is vágyik a lurkó.

A hosszú szárú variációk évek óta divatosak, de idén különösen kedveltek. A népszerűségüket még az időjárás is támogatja, hiszen ezekben a modellekben a havasabb mindennapok is boldogan megélhetőek. Úgyhogy hóangyalkázásra fel!

2. A tépőzár megunhatatlan!

A gyermekek kisebb korban határozottan ragaszkodnak a tépőzárhoz, aminek a segítségével kényelmessé, lábakra szabottá válhat a felhúzás, amúgy olykor kellemetlen procedúrája. Ennek megfelelően a gyártók is számtalan tépőzáras variánst kínálnak, amiknek a pozicionálása valóban gyerekjáték. Nem utolsó sorban jól is néznek ki, azok a típusok extrán keresettek, amiknek a tépőzár része színben eltér a csizma alapárnyalatától. Kicsit olyan ez, mint annak idején a világítós talp: megunhatatlan!

3. Színes, mintás, vidám – nem érdemes kevesebbel beérni!

A gyermekek ösztönösen kedvelik azokat a modelleket, amik sokszínűek, amik pusztán a megjelenésükkel mosolyt csalnak az arcokra, magyarul amik egyfajta vidámságot árasztó kisugárzással rendelkeznek. Nyilván kivételek mindig akadnak, és ezzel sincsen baj, ezért jó, hogy a CCC választéka kellőképpen sokoldalú, mert így mindenki ráakadhat arra a fazonra, ami a gyermeke számára tényleg nyerő. De azok a lurkók, akik a színességet részesítik előnyben, kiélhetik magukat, mert nemcsak a gyermekek körében népszerű ez az irány, a felnőtt divatvilágban is aratnak a színvariációk.

4. Megerősített sarok és orr? Naná!

Ha már fentebb szóba került a praktikusság, akkor a megerősített sarokkal, valamint orral rendelkező fazonok szintén egyrészt keresettek, másrészt kedveltek, harmadrészt pedig hasznosak, mivel képesek helytállni még az extra kihívásokkal teli gyermeki mindennapokban. Ez pedig bőven elég a szülői elégedettséghez is!

5. Pihe-puha bélés – enélkül elképzelhetetlen a tél!

Végül, de nem utolsó sorban az extrán bélelt, azaz kifejezetten meleg variánsokat is örömmel választják a gyermekek, amennyiben az idő ezt indokolja. Márpedig idén jól láthatóan indokolja, így megéri a CCC üzleteiben, amik országszerte megannyi városban elérhetőek, személyesen is felpróbálni a befutót.