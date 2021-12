Kaposváron tartotta a tisztújító közgyűlését a patalomi központú Főnix Nagyasszonyok Egyesülete. A múlt hét végén megtartott eseményen a vírus miatt nem lehettek ott a határainkon túli nagyasszonyok, és az ország távolabbi vidékein élő tagok közül is sokan hiányoztak. A közgyűlés végül a viszonylag kisebb létszám miatt nem volt határozatképes, a szabályok szerint fél óra várakozás után azonban megtarthatták az értekezletet. A vezetői beszámolót és a pénzügyi tájékozatót követően egy elmaradt nagyasszonyi díjat is átadtak, amelyet Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma Háza Alapítvány elnöke kapott. A tisztújításon a könnyebb kapcsolattartás érdekében a közelebbi településekről érkeztek jelölések az elnökség tagjaira, akiket a korábbi négy helyett ezúttal öt évre választottak meg. Az elnök továbbra is a patalomi Porkoláb Lászlóné maradt; egyesületi tag lett Gombainé Szabó Etelka Kőröshegyről, Grofsics Jánosné Nagyatádról, Gulyásné Kozma Julianna Somogyudvarhelyről, Halászi Attiláné Nemesdédről, Rónai Csabáné Várdáról és Tóth Mihályné Böhönyéről.