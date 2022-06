KAPOSVÁR Tavaly született meg a végső elhatározás, hogy több sportra kiterjedő tábort indít a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, már az első is nagy sikert aratott, az idei pedig még ezt is felülmúlta. Szerda délelőtt az RG-csarnokban a birkózók és dzsúdósok, s a Jégcsarnokban is zajlott az élet. Az edzéseket természetesen a Kasi edzői felügyelik, akik minden segítenek a gyerekeknek.

– Kettőezer-huszonegyben még hat, az idén már hét sportág közül választhatnak a gyerekek – mondta Takács László táborvezető, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola birkózószakosztályának vezetője. – Az a cél, hogy a sportiskolás gyerekeket több téren is megmozgassuk, illetve kicsit össze is hozzuk őket, hiszen mégiscsak egy hatalmas intézményről beszélünk hétszáz sportolóval. Esetleg, ha van kedv és igény, akkor a sportágak közötti átjárhatóságot is biztosítjuk, mert vannak olyan tehetségek, akik több sportágat is űznek, s kiváló adottságúak.

Már az első táborban is több külsős volt, s ezúttal sincs ez másként.

– Az előző esztendőben körülbelül harmincöten jelentkeztek hozzánk, most ötven fölé nőtt a létszám – tette hozzá Takács László –, a jövőre nézve már még merészebb gondolataink vannak. Az idén csak egy turnust terveztünk, kettőezer-huszonháromban már szeretnénk kettőt, esetleg hármat indítani.

A napi sportolás mellett színes programokkal is várják a résztvevőket, akik egy pillanatra sem unatkozhatnak, hiszen mindig történik valami.

– Három csoportra osztottuk a társaságot, délelőtt fél tíztől tizenegyig, délután pedig kettőtől fél négyig vannak foglalkozások – fogalmazott a tábor vezetője. – Közte játékok, vetélkedők, elméleti és gyakorlati is, és az étkezés zajlik, de aki, akar egy kicsit pihenhet is, de nagy sikert aratott a karaoke is, csütörtökön pedig a Virágfürdőben töltjük a napot.

Megtudtuk azt is, kíváncsiak egymás sportágaira a gyerekek. – Például a jégkorongozók érdeklődnek a birkózás után, de ez visszafelé is igaz, ám a küzdősportosok is előszeretettel próbálják ki a kosárlabdát, vagy éppen a röplabdát, illetve az atlétikát – emelte ki a szakosztályvezető. – Ez nagyon jó dolog, hiszen a fiatalok belevetik magukat az ismeretlenbe. Elmondtuk a gyerekeknek már a tábor elején, hogy mindenhonnét össze tudnak szedni olyan dolgokat, képességeket, egy kis plusz tudást, melyet hasznosítani tudnak majd a saját sportágukban is.