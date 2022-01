Tizennégy másodperc volt hátra a mérkőzésből. Hétmétereshez jutott az ellenfél. Mindez egygólos hátrányban. A magyar válogatott sorsa megpecsételődni látszott. Aztán Fazekas kivédte a büntetőt, a labda Császár, Zubai és Iváncsik érintésével eljutott Lékaihoz, akinek nem remegett meg a keze, négy másodperccel a dudaszó előtt ziccerben belőtte az egyenlítő gólt. A magyar férfi kézilabdázás történetének valószínűleg legfontosabb, de hogy legtöbbet idézett jelenetsora, az egészen biztos.

Természetesen a 2012-es londoni olimpiáról az Izland elleni negyeddöntőt elevenítettük fel röviden. A folytatás sem volt gyenge, a mieink végül kétszeri hosszabbításban csikarták ki a győzelmet, a négy közé jutást, de Fazekas védése, Lékai gólja a két mozzanat, ami örökre az emlékezetünkbe égett. Motivációs kis filmnek is megtenné. Lékai Máté most is tagja a válogatottnak, ahogy Mikler Roland, valamint immár edzői, csapatvezetői minőségben Nagy László is. Beszélhetnének a fiataloknak arról, mit jelentett nekik az a gól, a katarzis, a pillanat, amiért megérte küzdeni éveken át.

Azóta két olimpiát rendeztek, mindkettőt a magyar válogatott nélkül. Most mégis eljött a bizonyos szempontból az olimpiai szerepléssel vetekedő lehetőség. A magyar válogatott hazai rendezésű Európa-bajnokságon bizonyíthat és élvezheti a szurkolók túláradó szeretetét.

Véletlenül se mondjuk azt, hogy „csak” Európa-bajnokság kezdődik ma este Magyarországon és a társrendező Szlovákiában. Noha mindenekelőtt Afrikából Egyiptomot, Dél-Amerikából Argentínát, Ázsiából Katart hiba lenne lebecsülni, de a kézilabdának még ma is egyértelműen és kiemelten Európa a centruma. A magyar válogatott a tavalyi világbajnokságon elért ötödik helyezésével igazolta, hogy képes megfelelni a felfokozott várakozásoknak; ahogy a szövetség vezetői, úgy a szurkolók és a legjobb négy közé várják a csapatot. A hazai pálya dupla kegy megbolydult világunkban. Emlékezhetünk, a 2021-es vb-t zárt kapuk mögött bonyolították le Egyiptomban, idén Szlovákia már-már visszatáncolt a rendezéstől, végül kompromisszumként Pozsonyban és Kassán negyedháznyi nézőt engednek be. Ehhez képest a magyar válogatott akár telt ház, húszezer néző előtt játszhatja valamennyi mérkőzését.

A labdarúgó NB I január 26-án indul az új évben, a téli olimpia még egy héttel később, a sportrajongók tömegeinek érdeklődését lekötő esemény – ha csak Fucsovics Márton nem tesz csodát Melbourne-ben – egészen addig nincs semmi; egyedül a kézilabda Eb. A sors megágyazott az újabb katarzisnak. Hát, hajrá, fiúk!