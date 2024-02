Sokan féltették Varga Barnabást a tavaszi szezontól. Még az október végén szerzett sérüléséből felépülve az év végén nem tudott formába lendülni; a Paks ellen 3–2-re elvesztett rangadón ugyan csereként beállt, de ő sem tudott segíteni a Fradin, a ZTE elleni évzárót pedig kihagyta. Már az ősszel is volt egy vetélytársa házon belül, a szerb Alekszandar Pesics, aki a Konferencialigában a Csukaricski vendégeként az utolsó pillanatban továbbjutást érő gólt rúgott, amivel végképp igazolta, lehet rá számítani. A Ferencváros ráadásul a télen megvette a Viditől a góllövőlista éllovasát, Kenan Kodrót.

A Kisvárda elleni szezon­nyitón a három csatár közül Pesics kezdett, Varga és Kodro csak csereként jutott szóhoz. A végeredmény alapján senki sem kifogásolhatta a vezetőedző, Dejan Sztankovics döntését, hiszen az FTC 3–1-re győzött. Ki tudja, talán kedd este, az MTK ellen is Pesics élvezte volna Sztankovics bizalmát, csakhogy lebetegedett. A szerb edző kísérletezett, miként korábban ennek a lehetőségét már mások is felvetették, Vargát és Kodrót is a kezdőcsapatba jelölte.

Varga Barnabás maximálisan élt a lehetőséggel. Ő szerzett vezetést, majd a második gólját elvették (amúgy jogosan) szabálytalanság miatt, de a második félidőben bőségesen kárpótolta magát, három és fél perc alatt ért el mesterhármast; csak néhány másodpercen múlt, hogy nem döntötte meg Robert Lewandowski még a Bayern játékosaként felállított „világrekordját”.

A négy találattal ledolgozta az elmúlt hónapok kihagyását, immár tizenkét gólos, s ismét a góllövőlista élére állt.

Amúgy éppen a tizenegy gólos Kodrót megelőzve, akit Sztankovics a szünetben lecserélt.

Ami Kodrót illeti tehát, nem jött be a kétcsatáros felállás, avagy Varga csatát nyert. Még ha a Ferencvárosnál másként is gondolkoznak, a magyar válogatott érdekét szem előtt tartva ez mindenképpen örvendetes. Nem kell ecsetelni, létszükséglet, hogy a válogatottban is már többször bizonyított center jó formában várja majd az Európa-bajnokságot.

Varga Barnabás „mesternégyese” történelmi távlatban is kiemelkedő teljesítmény. A Fradiban legutóbb Nyilasi Tibor szerzett egy meccsen négy gólt (1979. március 14-én a Tatabánya elleni 5–1-es győzelem alkalmával), előtte pedig Juhász István (1963. november 7-én a Pécsi Dózsa elleni, ugyancsak 5–1-es sikerkor), méghozzá rögtön pályafutása első felnőttmeccsén, Albert Flóriánt helyettesítve.

Sokan nyilván szentségtörésnek tartják, ha Vargát hozzájuk mérjük, de a 29 éves középcsatárnak megadathat az, ami Nyilasinak sohasem: idén Európa-bajnokságon szerepelhet.