Közellenség lett Spanyolországban Kovács István. A nagykárolyi születésű, tehát román állampolgárságú magyar játékvezető három piros lapot is kiosztott a hazaiaknak a Barcelona–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján. Először, az első félidő derekán Araujót állította ki, amiért szabálytalankodott Barcolával, majd a második félidőben a Barca kispadjáról előbb Xavit, majd még egy másik stábtagot is felküldött a lelátóra.

Mi sem természetesebb, avagy egyszerűbb, hogy Xavi őt tette meg bűnbaknak. A Barcelona vezetőedzője nemes egyszerűséggel katasztrofálisnak nevezte a magyar játékvezető ténykedését. Más sem kellett a spanyol sajtónak,

Kovács István közellenség lett.

Az egyébként a két gigász közül inkább a Real Madridhoz húzó spanyol lap, a Marca azt is megüzente a magyar játékvezetőnek, jobban teszi, ha a közeljövőben be sem teszi a lábát Spanyolországba. Arra már végképp nehéz mit mondani, hogy a román Pro Sport is beleszállt a bár magyar, de mégiscsak román állampolgárságú bíróba.

Nézzük a tényeket! Nos, egyedül Araujo kiállítása lehet véleményes. A két játékos kétségtelenül ütközött egymással, Araujo szabálytalankodott, csak az a kérdés, hogy kirívóan durván tette-e, továbbá Barcola gólhelyzetben volt-e. Ha bármelyik feltétel igaz, jogos volt a piros lap. Nos, Araujo a kezével gyanúsan a PSG-játékos nyaka felé matatott, s ha nem tartóztatja fel őt, akár gól is születhetett volna az akcióból. Mondjuk úgy: vérnarancs… A másik két esetben viszont nincs vita. Xavi viselkedése, ahogy szétrúgta az UEFA tábláját, nevetséges, még kevésbé való futballpályára, mint Araujo „szerelése”. Egyet kell értenünk a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Csank Jánossal, egy szurkoló viselkedik így, nem egy patinás csapat vezetőedzője. Úgy is fogalmazhatunk, adalékot kaptunk ahhoz, Xavi miért nem képes megbirkózni azzal a teherrel, kihívással, ami a Barcelona irányítását jelenti. A harmadik kiállítás, az egyik stábtag heves reklamálása megint csak a vezetőedző felelőssége, kisegítőember ne szerepeljen.

Kíváncsian várjuk az Európai Labdarúgó-szövetség állásfoglalását. Reméljük, az UEFA védelmébe veszi Kovács Istvánt, aki nem tett egyebet, mint a szabályok szellemében tette a dolgát. A nagykárolyi testnevelő tanár már többször igazolta, nem mérlegel, csak a feladatára összpontosít, ami a nagy kluboknak olykor piszkálja a szemét. Az UEFA viszont éppen ezért bízza meg egyre nagyobb feladatokkal. Szavak helyett is válasszal ér majd fel, ha a magyar bíró kap még feladatot idén a Bajnokok Ligájában.