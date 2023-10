A YouTube Partnerprogram az egyik fontos bevételmegosztási modell az interneten. Azok a tartalomgyártók, akiknek feliratkozói meghaladják az 1000 főt és az elmúlt 365 napra vonatkozóan 4000 órányi nézettséggel rendelkeznek (vagy 10 millió Shorts megtekintéssel az elmúlt 90 napban), továbbra is részesednek a hirdetésekből és a YouTube Premiumból származó bevételekből. A rajongói finanszírozási funkciókat (Fan Funding Features) a YouTube tavalyi Made On YouTube bejelentéseinek keretében mutatták be.