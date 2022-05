A The Guardian cikke szerint a kutatók több mint 117 ezer állapotos, koronavírus elleni vakcinával beoltott nő részvételével végzett kutatások elemzésével állapították meg, hogy a halvaszületés esélye 15 százalékkal csökkent.

A londoni Szent György Egyetem és a brit Szülésznők és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának kutatói 23 tanulmányt és vizsgálatot elemeztek, hogy felmérjék az oltások biztonságosságát. A nők túlnyomó többsége a Pfizer vagy a Moderna vakcináját kapta, ezek a második adag után hét nappal 89,5 százalékos védettséget nyújtottak a koronavírus-fertőzéssel szemben. A kutatásban részt vevő nőknél nem volt bizonyíték a vetélés, koraszülés vagy egyéb terhességi komplikációk nagyobb kockázatára.

Asma Khalil, a londoni Szent György kórház professzora kiemelte, hogy a védőoltások nemcsak biztonságosnak bizonyultak, de mint hozzátette: "meglepő, és pozitív eredmény, hogy csökkent a halvaszületések száma".

Eddig a terhesség alatt felvett vakcinákkal kapcsolatos adatok többsége arról szólt, hogy az magát az állapotos nőt védi a koronavírustól. Most bizonyítékunk van arra, hogy a vakcinák a babát is védik - fogalmazott a professzor.

A kutatók az eredményeket a Nature Communications című folyóiratban publikálták.

A koronavírus-fertőzés a halvaszületés és a koraszülés nagyobb kockázatával is összefügg. A kutatások szerint a vakcinák a súlyos Covid-19 elleni védelemmel csökkentik a halvaszületés kockázatát, ugyanakkor a tanulmány arra nézve csak utalásokat talált, hogy a vakcina a koraszülést is csökkentette.

A gyermeket váró nők és csecsemőik védelmének legjobb módja a koronavírus elleni vakcina beadása - hangsúlyozta Khalil, hozzáfűzve, hogy ha egy terhes nő úgy véli is, hogy nem lesz baja, ha megkapja a fertőzést, a vakcinának akkor is van potenciális előnye a baba számára.

Edward Morris, a brit Szülészek és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának elnöke szerint a tanulmány újabb bizonyítéka, hogy a koronavírus elleni oltás biztonságos a terhesség alatt.

"Minden terhes nőnek javasoljuk a vakcinát és az emlékeztető oltást. A Covid-19 még mindig elterjedt, és ha valaki állapotosan elkapja a vírust, akkor nagyobb a kockázata a súlyos megbetegedésnek" - mondta Morris.

