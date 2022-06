Elégethetetlen példányt árvereztek el Margaret Atwood kanadai írónő A szolgálólány meséje című sikerregényéből 130 ezer dollárért (47 millió forintért) kedden New Yorkban a Sotheby's aukcióján.

A különleges, szimbolikus jelentőségű kötet eladásából származó bevételt a véleménynyilvánítás szabadságáért küzdő nemzetközi írószervezet, a PEN amerikai fiókszervezetének ajánlják fel.

Az eladás után az írónő örömét fejezte ki, hogy a speciális kiadás "ilyen sok pénzt hozott a PEN Americának". A győztes licitáló kilétét nem hozták nyilvánosságra.

A 82 éves Atwood és a Penguin Random House kezdeményezését két héttel korábban egy rövid videóval indították útjára, amelyen Atwood egy lángszóróval sem tudja elégetni a totalitárius patriarchátusról, a Gileadi Köztársaságról szóló klasszikus regényét.

Az elnyomás veszélyeiről szóló klasszikus regényének újjászületése ebben az innovatív, elégethetetlen kiadásban jókor emlékeztet arra, hogy mi forog kockán a cenzúra elleni harcban

– hangsúlyozta az árverés előtt Markus Dohle, a Penguin Random House vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

A tűzálló példány elkészítésében két torontói székhelyű cég is közreműködött, a Rethink kreatív ügynökség és a könyvkötészettel foglalkozó The Gas Company Inc. Eredetileg a Rethinkben dolgozó Robbie Percy és Caroline Friesen állt elő az ötlettel, miután hallottak egy texasi törvényhozóról, aki tavaly több száz művet akart kitiltani az iskolai könyvtárakból. Olyan könyvet akartak készíteni, amelyben nem tehet kárt a tűz sem.

Az 1980-as években megjelent A szolgálólány meséjét választották, mert világszerte nagy figyelmet keltett,

ezért felvették a kapcsolatot a regény kiadójával és Atwooddal is.

Az éghetetlen kötetet a Gas Company készítette el. Papír helyett Cinefoilt, egy speciálisan kezelt alumíniumterméket használtak a 384 oldalas szöveg kinyomtatásához.

A cégtulajdonos szerint a könyvet már csak iratmegsemmisítővel lehetne elpusztítani, egyébként nagyon sokáig fennmarad.A szolgálólány meséjét Atwood tudomása szerint soha nem égették el, de már többször tiltották be vagy próbálták betiltani. 2021-ben Texasban és Kansasban vonták ki iskolák könyvtáraiból.

A több millió példányban elkelt regényből nagysikerű tévésorozat is készült Elisabeth Moss főszereplésével.

