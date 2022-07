A sokak által gyűlölt takarítás rengeteg haszonnal jár: a Kaliforniai Egyetem kutatása szerint ugyanis 43 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint 30%-kal az agyvérzés kockázatát - írja a Lakáskultúra. A tanulmány emellett azt is állítja, hogy a takarítás 62%-kal csökkenti annak az esélyét, hogy valaki szívbetegségbe haljon bele.

Takarítás = jobb hangulat?

A szorongás természetéből adódóan mindent felnagyít, azonban egy-egy kiadós rendrakás, pakolászás után jó eséllyel kisebbnek látjuk majd a problémákat. Magában a tevékenységben könnyen elmerülhessünk, javítva a koncentrációt és kizárva a szorongató gondolatokat; a munka végeredménye, vagyis a tiszta lakás látványa pedig jóérzéssel tölt el. Egy korábbi tanulmány szerint azok az emberek, akik a mindfulness technikát alkalmazva mosogattak, az idegességük 27%-os csökkenéséről számoltak be, de emellett a szellemi inspirációjuk is 25%-kal növekedett.

Ezeket a tevékenységeket „robotpilóta üzemmódban” is végezhetjük, vagyis például a munkahelyi feladatokhoz képest itt nincs szükség teljes koncentrációra, vagyis közben hallgathatunk inspiráló podcasteket vagy a kedvenc zenéinket. Arról már nem is beszélve, hogy látva a munka végeredményét, vagyis a tiszta lakást, rendezett fiókot, arra motiválhat, hogy a nap további részét is hasznosan töltsük.

Erősíti a kontrollérzetet

Akár a konyha-, akár a fürdőszobaszekrényről van szó, a takarítás azt az érzetet kelti, hogy uraljuk a környezetet. Az élet tele van bizonytalansággal – az egészségünktől kezdve az anyagi gondokig –, de a takarítás nem tartozik ezek közé. A szándék cselekvéssé alakul és már egy gyors rendrakástól jobban érezhetjük magunkat. A rutin – az élet minden területén – segít uralni a stresszt és a szorongást. Ne feladatként tekintsünk a takarításra, sokkal inkább mindfulness gyakorlatként.

Fotó: illusztráció