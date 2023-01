Még be sem léptünk Katona Ferencné otthonába, máris egy macskás lábtörlővel találkoztunk az ajtóban. Bent fekete macskás képek, és egy kis boszorkányságra utaló figura fogadott bennünket. Arra kértük a kaposvári javasasszonyt, adjon tájékoztatást: mit remélhetünk 2023-ból. Egy magyarkártya-paklit vett elő, amelyből először a világ dolgait igyekezett kiolvasni.

– Régen mindenki szerelmi jóslást kért, mostanság inkább a munkájukra és a pénzükre vonatkozóan tesznek fel kérdéseket a hozzám érkezők – mondta el elöljáróban a jósnő, aki a lapokból elsőre azt olvasta ki, hogy a világban nem csitulnak a háborús kedélyek, és sajnos a világot érintő pénzügyi válság is folytatódik.

Régebben mindenki a szerelmi élete alakulása érdekelte, manapság a pénzögyek.

Fotós: Lang R.

– Nem politizálok, de a mostani háborús helyzet még élesebb lesz, az egész világot érinti majd, Angliában is történik valami egyedi fordulat az uralkodóváltással kapcsolatosan – olvasta ki a lapokból. A jósnő azt sem zárta ki, hogy a háborúba más országok is belépnek.

– Európában is valami hasonló lesz, csak kicsiben. A helyzetet női vezetés teszi majd rendbe, ám a gazdasági helyzet itt sem lesz jó. A nagy dolgokban nők fognak dönteni, de nem közvetlenül, hanem úgy, mint Molière: Tudós nők című darabjában. A kialakult háborús helyzetből Európa kimarad, vagy csak érintőlegesen lép bele. Jön egy új vírus is – mondta Katona Ferencné.

– Magyarországon is csak fokozatosan javul a helyzet, nem válik egyik napról a másikra könnyebbé az életünk. A háborúban érintőlegesen lesz valamilyen szerepünk. Jó hír, hogy pénz érkezik az országba. Igaz, csepegtetve, de jön. Ez átmenetileg segítséget jelent a jelenlegi gazdasági helyzetben. Nem lesz mindenki elégedett, de a 2023-as év mindenki számára megnyugvást nyújt. Miniszterváltások várhatók, és kevesebb feszültség lesz, mint idén – mondta, majd újra megkeverte a paklit, hogy Somogy megyének húzzunk hét lapot belőle.

– Anyagi segítség, támogatás érkezik a megye számára, pénzügyileg jó lesz ez az év. Somogy a szerencsés megyék közé tartozik. Amit a megye vezetői szeretnének elérni, az meg is lesz. Nagy visszhangja lesz egy horribilis összegű sikkasztásnak. Két közismert ember lesz az érintett – jósolta a javasasszony, miközben újra megkeverte a lapokat, hogy ezúttal a kaposváriaknak is jövendőt mondjon.

– A megyeszékhelyre sok pénz érkezik pályázatok és egyéb lehetőségek révén, a helyi egészségügyben is változásokra lehet számítani. Az év második felében hamis hírek reppennek fel valamiről. Nem pletyka lesz, inkább egy kiszivárgott információ generálja. Az oktatás jó irányba változik. A Magyar Agrár- és Élettudományi egyetem Kaposvári Campusával kapcsolatosan is lesz egy változás: valami elkerül innen, és egy új dolog érkezik a helyébe, és kevesebb hallgató érkezik ide.

Új feladatok és kicsivel több bér

A Somogyi Hírlap jövőjére is rákérdeztünk, ehhez fotósunk húzott bal kézzel hét lapot az újrakevert pakliból. Szerkesztőségünket is a változás szele hatja át. A 2023-as évben új feladatokat kapunk, amelyhez új személyek érkeznek. A jósnő szerint megtörténik, amiben a legtöbben reménykedünk: akár még fizetésemelést is kaphatunk.