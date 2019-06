Csokoládéival boldogítja az embereket Sándor Szilveszter

Angliában tanulta ki a mesterséget, aztán hazatérve saját vállalkozást hozott létre a gyergyócsomafalvai csokikészítő.

A gyergyócsomafalvai műhelyben „emberboldogító” készül. Sándor Szilveszter, hazatérve a külföldi munkáról, itthon látott hozzá a ma már közismert Berri csokoládé elkészítéséhez. Kint kőműves volt, itthon kézműves csokoládék megalkotója. Szerszámkészletéhez a spakli mellett a hőmérő és a grammos mérleg is hozzátartozik.

„Úgy gondolom, hogy minden nap boldogabbá tudom tenni az embereket”

– mondta munkájával kapcsolatban a gyergyócsomafalvai Sándor Szilveszter csokoládékészítő az M1 Kárpát Expressz című kulturális műsorában.

Első lépésként negyven fok fölé melegíti a csokoládét, aztán kiönti egy márványlapra. Így formát ölt a felmelegített massza. A temperált édességet a melegebbel elegyíti, majd előkerül a forma és a grammos mérleg. Abba önti a csokit, majd kikergeti a masszából a buborékokat. Jöhet a díszítés, majd a hűtés, hogy aztán díszdobozba kerüljön a finomság. Szilveszter kiskorában imádta a csokit, később angliai munkája során, betévedve egy csokikészítő műhelybe, a készítésével is megismerkedhetett.

„Olyan dologra találtam, amit tudok szeretni, ez nagy érték egy embernek. Hogy azzal dolgozhat, minden nap azzal kelhet, olyasmivel foglalkozhat, amit szeret. Nem is igazán munka ez, életformává válik”

– fogalmaz a mester. Szilveszter 2014-ben költözött haza szülőföldjére, és ma már csak továbbtanulás miatt vagy vásárok alkalmával utazik külföldre.

Az itthon boldogulásra bíztat mindenkit, a fiataloknak azt ajánlva, hogy csak ideiglenesen, tapasztalatszerzés miatt hagyják el a szülőföldjüket. A helyi vállalkozókkal is igyekszik együttműködni, segítik egymást.

„Igenis lehet itt nagyon jó alapanyagokkal találkozni” – véli Sándor Szilveszter, akinek van embere a termékfotózásra, a reklámozásra, de még arra is, hogy a vásárokban az édességet ajánlgassa.

A csomafalvi vállalkozó jelen pillanatban nyolcféle csokoládét kínál, a fagyasztott szárított gyümölcsösek a kezdetektől jelen vannak a palettáján, fehér, ét, és tejcsokoládé, gyümölccsel, fűszerrel bolondítva.

„Ezek különlegesebb ízt adnak a csokoládénak. Önmagukban is nagyon finomak a csokik, de kell egy kicsit bolondítani más dolgokkal is, fűszerekkel, növényekkel, bármivel. Ezek voltak az első csokoládék, amikkel még anno kezdtem, mindig is jó erre visszatekinteni, nagyon szeretem őket” – mondja Sándor Szilveszter, aki sokféle édességet készít. Az innovációskészség hozta a borsmentás, a citromfüves, a málnás fehér csokit, a csilis és levendulás ízesítésűt, a kenyai kávésat. Kísérletezik a pralinékkal és megbirkózik a megrendelők leglehetetlenebb kéréseivel is. Így lett csokiból férfi és női cipellő, virágos szív szerelmeseknek, de szalagparketta-díszléc is egy vállalkozónak, aki ezzel köszönte meg ügyfelei hűségét.

Szilveszter háromféle táblás csokival, pralinékkal bővítené a kínálatát, emellett azonban komolyabb célja is van:

„A családunk nincs teljesen együtt. Az a legnagyobb tervem – és részben ezért is szeretnék fejlődni –, hogy a családom együtt lehessen. Édesapámnak is az a sorsa, hogy rengeteg éven keresztül külföldön kellett dolgoznia. Szeretném hazacsalni, hogy együtt tudjunk dolgozni.”