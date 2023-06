Norbival 22 éve vagyunk együtt, szeptemberben pedig 21 éve lesz, hogy kimondtuk a boldogító igent. Sok mindenen keresztülmentünk, rengeteg akadályt gördített elénk az élet, de mi akkor is kitartottunk egymás mellett. A kártyától függetlenül is hiszek abban, hogy ha két ember egymás életébe kerül, az nem véletlen, ahogy az sem, hogy kit választunk a párunknak. Éppen ezért számunkra nem is kérdés, hogy a mi szerelmünk a sírig fog tartani