A Groovehouse énekesnője, Judy nagyon óvja magánéletét, a nyilvánossággal eddig is minimális információkat közölt házassága válságáról, majd az azt követő válásról is. Állítólag máris új párja van, de új bejegyzései szerint nem a szerelmével, hanem a lányával ment nyaralni. Jelenleg Szardínián pihen, ahol többek közt szexi, bikinis képet is készített magáról - szúrta ki az Origo.

Forrás: Instagram / Judy