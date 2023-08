A kisújszállási mérnökség brigádja Törökszentmiklósnál végzett padkafeltöltési munkákat, amikor az út szélén megláttak néhány tehenet, és észrevették, hogy egyiküknél beindult az ellés.

Mivel a brigád tagjai közül négyen is tartanak vagy tartottak szarvasmarhákat, látták, hogy ez a borjú láthatóan nem fog világra jönni saját erőből. Ezért szóltak a tehén gazdájának, és közben szakszerűen elkezdték világra segíteni a borjút – számolt be az esetről a Magyar Közút az Instagramon, és videót is közöltek az ellésről.