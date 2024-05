Emberpróbáló időszakon van túl Caramel, ugyanis egy jó ideje nagyon figyel az étkezésére, és rendszeresen mozog is. Ám nemrég egy kellemetlen közjáték kissé felborította az új életvitelét.

"Elkaptam a gyerekektől valamilyen vírust, úgyhogy most kicsit nyomott vagyok" – árulta el az énekes a hot! magazinnak. "Az egész családon átment a fertőzés, de ők szerencsére jól vannak, most én vagyok soron. Most, hogy beteg vagyok, nem tudok elmenni sportolni, van is egy kis bűntudatom, de igyekszem minél hamarabb meggyógyulni, és akkor

megújult erővel ostromlom majd meg az edzőtermet.

Emellett például tegnap is rettenetesen éhes voltam, és úgy voltam vele, hogy ez egy jel. Szóval tegnap nem salátáztam, de azért nem vittem túlzásba."

Molnár Ferenc Caramel egy ideje fokozottan odafigyel magára

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

Caramelnek a rengeteg próba és fellépés mellett mindig van ideje a gyermekeire, a tízesztendős Szofira és a másfél éves Mironra - írja cikkében a Bors.

"Alig várom, hogy a kisfiammal ketten elmenjünk csavarogni! Szerintem már nincs az olyan messze... Amikor már elég nagy lesz, megyünk játékboltba, és elmegyünk focizni; vannak terveim. Persze a kislányomat is imádom, vele is hihetetlenül jó kettesben időt tölteni" – mondta nagy örömmel az édesapa.

Cinkostárs a meglepetésben

Az idei anyák napján is Szofival együtt vásároltak meglepetést:

"Már korán fölkelt, és mondta, hogy «Apa, vegyünk friss virágot!» Nagyon készült rá, és neki is nagy öröm volt, hogy átadhatta, de a feleségemnek is, hogy a lányunktól kapta. Én egyébként készültem más meglepetéssel is" – árulta el a férj, aki kozmetikai termékkel lepte meg a szerelmét, Szilágyi Szilviát. Mint kiderült, ebben is Szofi volt a segítsége.

"Látta, amikor a feleségem előző nap ezt nézegette az interneten, és mondta, hogy tudja, hogy az édesanyja nagyon szeretne ilyet. Sőt, le is fotózta a képernyőt, hogy biztosan jót vegyünk, így végül ezzel az ajándékkal is sikerült hatalmas örömet szereznünk" - újságolta büszkén Caramel.