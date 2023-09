Tény, a háború nyomán elszálltak az energiaárak, emellett az aszály és az uniós pénzek visszatartása is közrejátszott, ám amikor az energiaárak szelídültek, és a forint erősödésnek indult már tavaly ősszel, az élelmiszerárak akkor sem csökkentek, már csak azért sem, mert egyes piaci szereplők gyenge forintárfolyamot és továbbra is magas energiadíjakat áraztak be (nem csak az élelmiszer-kereskedők). A gyakorlatban viszont a kalkulált események nem a becsült mértékben következtek be, így egyes esetekben a profit akár három-négyszeresére nőtt – ugyancsak nem elsősorban a kiskereskedelemben. A GVH elnöke szerint az effajta árspekuláció nélkül kisebb mértékben emelkedtek volna az árak.