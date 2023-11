Az Országos Menőszolgálat Facebook-oldalán közölte, hétfő reggel érkezett segélyhívás a Debreceni Mentésirányításra, miszerint az egyik hipermarketben egy 50 év körüli férfi hirtelen összeesett vásárlás közben.

A mentésirányító telefonos instrukciói szerint a bejelentő megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem is lélegzett. Azonnal rohamkocsi indult segítségül, miközben az ott dolgozók megkezdték a férfi újraélesztését.

Az egyik munkatárs még a kihelyezett defibrillátorért is elszaladt, amit használtak is. A mentők perceken belül a helyszínre értek, és emelt szinten küzdöttek tovább a férfi életéért, amit az eladók továbbra is mindenben segítettek. Még arra is figyeltek, hogy eltakarják az ellátást a kíváncsi szempárok elől. A férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.