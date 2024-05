A különféle megmérettetésekre bárki nevezhetett, csapatban és egyénileg egyaránt. A logikai feladatok között szerepelt kvíz, malomjáték, vagy éppen sakk. Utóbbi kimondottan nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében, de a logikai feladatok mellett a különféle erőpróbákra is nagy létszámban volt jelentkező. A programok közt szerepelt asztalitenisz, csocsó, íjászat, illetve a labda is előkerült több sportág tekintetében.

"Ez egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, nem gondoltuk, hogy ennyien eljönnek és ilyen szinten sikerül megszólítani a dél-somogyi településeket. Barcsi, csurgói és nagyatádi résztvevők is voltak, sok egyéb környékbeli település mellett – fogalmazott Gorján Gábor, a Gorján Method megalkotója, aki ezúttal sem vette félvállról a szervezést – A különféle erőpróbák mellett a bothúzás is nagy népszerűségnek örvendett és a tervezett röplabda-bemutató is jól sikerült. Erőpróbára készülő fiatalok sakkban döntötték meg azt a sztereotípiát, miszerint aki erős, az nem lehet okos, a legfiatalabb gumikerék-forgató pedig alig múlt el hat esztendős."

A különféle erőpróba-feladatokat, így például a traktorkerék- és kőgolyóemelést, a koffercipelést, illetve a rönknyomást kortól és nemtől függetlenül mindenki kipróbálhatta.

"Csak és kizárólag a kikapcsolódás a lényeg. Persze a felkészülés is megvolt, de pár napja lebetegedtem, így a tüdőkapacitásom a felére csökkent – fogalmazott az egyik női induló, Hartmann Ágnes, aki hozzátette – így most nem ment olyan jól a versenyzés, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy jól éreztem magam."

A női mezőnyben Kiss Krisztina négy versenyszámban is az élen végzett, ezek közül az egyik volt a Thor-kalapácsa tartás.

Kiss Krisztina sikeres versenynapot zárt, több kategóriában is az élen végzett

Ahogyan, azt már megszokhattuk, a lelkes bolhói szervezők ennyivel nem elégszenek meg, Gorján Gáborék már a következő rendezvény lebonyolításán dolgoznak. Július 6-án kerül majd megrendezésre a "magyarországi rekordnap", melynek keretein belül tizenegy országos rekordot szeretnének megdönteni Bolhón.

Ezen a napon válogatott kötélhúzó mérkőzés is lesz Magyarország és Horvátország között, a szó legszorosabb értelmében. A két nemzeti csapat ugyanis a Dráva két partján feszül majd egymásnak, egészen addig, amíg valamelyik fél a vízbe nem kerül.

A szervezők minden érdeklődőt várnak sok szeretettel, a dátum tehát adott, így érdemes elővenni a naptárakat és beírni azt, hiszen a jó program és a látvány egészen garantált.