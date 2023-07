A szervezők kiemelték: a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) nemrég nyilvánosságra hozott jelentése szerint a környezetvédelemre különleges figyelmet fordító Coldplay jelenlegi turnéja eddig koncertenként 47 százalékkal kevesebb széndioxid-kibocsátást produkált, mint az előző, 2016/17-es stadionturnéjuk, és minden néző után egy fát ültettek el világszerte – eddig összesen ötmilliót.

A hétszeres Grammy-díjas Coldplay (Chris Martin – ének, gitár, zongora, Johnny Buckland – gitár, Guy Berryman – basszusgitár, Will Champion – dob) eddig több mint 100 millió albumot adott el és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Yellow, a Speed of Sound vagy a Clocks.

A huszonhat éve létező zenekar eddig kilenc stúdióalbumot készített. Már első albumuk, a 2000-ben kiadott Parachutes óriási sikert aratott, az ezt követő A Rush of Blood to the Head (2002), az X&Y (2005), a Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), valamint a Mylo Xyloto (2011) pedig szupersztár státuszba emelte őket.

A Chris Martin szomorkás énekhangjának lehetőségeit kiaknázó artisztikus és melankolikus rockzenét játszó Coldplay azóta kiadott anyagai (Ghost Stories – 2014; A Head Full of Dreams – 2015; Everyday Life – 2019; Music of the Spheres – 2021) a kezdetekhez képest poposabbak lettek, de ez legfeljebb az időnként fanyalgó kritikusokat zavarta, a világszerte növekvő rajongótábort nem.

A zenekar eddig egyszer, 2008-ban járt Magyarországon, akkor a Budapest Sportarénában adott koncertet – meglepő módon meglehetősen csekély érdeklődés mellett.