A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja.

Ismerje meg a tesitanárokat:

30 év alattiak: Ács Máté / Budapest XI. / Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola

Személyiedző, úszóoktató és testnevelő-gyógytestnevelői végzettséggel rendelkezem. Szenvedéllyel dolgozom a testmozgás és tanulás terén. Fókuszom a gyermekközpontúságra és az élményekre épül. Arra törekszem, hogy a diákok számára a testmozgás ne csak egészségügyi előnyöket hozzon, hanem örömteli élményeket is nyújtson. Célom, hogy a mai világban, a számítástechnika eszközök használata mellett, a mozgás annál nagyobb örömet és hasznot nyújtson. A divergens gondolkodásra való ösztönzéssel pedig segítem a diákokat abban, hogy problémamegoldó képességeiket fejlődjenek és kreatívak legyenek, ami elengedhetetlen a modern világban való boldoguláshoz. „The reason most people fail instead of succeed is they trade what they want at the moment.” (Napoleon Bonaparte)

Kisiskola kategória: Kanyó Viktor / Budapest XV. / Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kanyó Viktor vagyok, 10 éve tanítok testnevelést a Rákospalotai Meixner Általános Iskolában. Délutáni szakkörként labdarúgást oktatok az intézményben. Emellett ovisoknak tartok délutáni foglalkozásokat. Fő szempont nálam, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást és rendszeresen sportoljanak, egy általuk választott sportágban. Szeretek tanítani, és törekszem a gyermekek testi és lelki harmonikus fejlesztésére.

Nagyiskola kategória: Hallgató Csaba / Budapest I. / Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

Hallgató Csaba testnevelő (vagy ahogyan a tanítványai hívják: Csébá) a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános tanára, több évtizede. Az iskolájában már jóval a kötelező előtt (2001-ben) bevezetett heti öt tesióra kidolgozásán kívül az általa szervezett rendhagyó „élménytesiórákra” különösen büszke, ahol tanítványai olyan hagyományos és speciális mozgásformákkal ismerkedhetnek, mint az evezés, kajak-kenu, kerékpározás, falmászás, buborékfoci, bowling, darts, billiárd, golf, stb. Emellett létrehozója és szerkesztője az iskolai honlapnak, Facebook, Insta oldalaknak, és állandó fotós az iskola minden eseményén. Kosáredzőként párszáz gyermek cseperedett a keze alatt. Sporttáborai és sítáborai legendásak.

Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!