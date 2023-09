– Örömmel szeretnénk bejelenteni, hogy a Somogyi Bicskások szurkolói csoport egy aukció keretein belül szeretne támogató kezet nyújtani a Crystal Gyermek és Ifjúsági Sport Club növendékeinek, akik kiváló teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban – olvasható a szurkolói csoport közösségi oldalán. – Jó pár versenyző kvalifikálta magát az októberben Rómában megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az álmaikért és a kitartásukért oly sok munkát fektettek be, és most hatalmas lehetőséget kaptak arra, hogy hazánkat, vármegyénket és városunkat képviseljék nemzetközi szinten. Azonban, mint minden ilyen esemény, ennek is magas költségei vannak, amelyek nem lennének megfizethetőek a családok és az egyesületük számára. Ahhoz, hogy ezek a tehetséges fiatalok ne veszítsék el az esélyüket, segítségre van szükségünk. Ebben a fontos pillanatban számítunk a támogatásotokra és jószívű felajánlásaitokra. Az aukció során összegyűlt összeg a Crystal Gyermek és Ifjúsági Sport Club részére kerül továbbításra, hogy segítsünk fedezni az utazási, szállás- és versenyrészvételi költségeket. Minden licit és felajánlás számít, és hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a fiatal sportolók büszkén képviselhessék Magyarországot Rómában, és talán még több ember számára tegyék emlékezetessé a sport és közösség szeretetét.

Az aukció során egy hivatalos magyar válogatott kosárlabda mez kerül árverezésre, amit maga Benke Szilárd írt alá a 2023-as lengyelországi olimpiai selejtező torna alkalmával. Benke Szilárdot “Szilit” és kaposvári kötődését nem szükséges bemutatni a kosárlabda sportot kedvelőknek és követőknek. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klubbal szintén egyeztetve az idei Orosz László Emléktornán is lehetőség lesz támogatni a fiatalokat, a jegyvásárlást követően a szurkolói egyesület tagjainál lévő urnába is bárki elhelyezheti adományát. Az árverés 2023.09.17-ig 12.00-ig tart. Induló összeg: 10.000 Ft. Licitlépcső: min. 1000 Ft. Licitálni a Somogyi Bicskások eredeti posztjánál kommentben lehetséges az ajánlott összeg beírásával. A mez átadásának a módját, a zárás és a nyertes kihirdetése után egyeztetik.