A korábbi évek hagyományát folytatva harmadik alkalommal szervezte meg a kétnapos GRUNDFESTet a GRUND Bistro & Pub csapata Balatonszabadiban. Az est folyamán a DANGER zenekar is fellépet, ahonnét Witzmann Mihály országgyűlési képviselő elmondta, hogy számára is különleges élmény volt, hogy idén nem csak a megnyitó alkalmából hanem a zenekarral is köszönthette a közönséget.