Éppen Budapestre tartott Harasztia Judit, amikor sikerült telefonon elérnünk pénteken délelőtt. Dorciért sietett a fővárosi intézménybe, hogy mihamarabb hazaérjenek és a hétvégét együtt tudja tölteni a család. Szeptembertől ez már rutinnak számít Harasztiáék életében. Hétfőn hajnalban Dorci édesapja, Attila ül autóba, hogy visszavigye lányát a Pető Intézetbe, péntekenként pedig Judit vállalja a több órányi haza autózást.

Harasztia Judit elmondta, Dorci augusztusban lett hat éves, de még két évet maradhatott volna óvodába, mert sajátos nevelési igényű gyermeknek számít. Azonban úgy döntöttek, elkezdik az iskolai éveket. – Most még előkészítős, ami azt jelenti, hogy két évig lesz első osztályos – mesélte Harasztia Judit. – Most megalapozzák a tantárgyakat. Vonalakat tanulnak húzni, és naponta háromszor mozgásfejlesztés is van. Ez utóbbi volt nekünk a lényeg, mert nyáron másodjára megműtötték Barcelonában, ezért fontos volt számára, hogy a mozgásával is foglalkozzanak. Azt látjuk, hogy a Pető Intézetben a legjobb kezekben van – hangsúlyozta az édesanya.

Dorci gyorsan beilleszkedik társai közé, szüleire azonban egy kicsit megsértődött. Két hétig nem „beszélt” a családjával.

– Az igent és a nemet azt jól inti, mindent megért, és amikor arról volt szó, hogy felhívjuk-e videón, akkor azt válaszolta, hogy nem – mondta Harasztia Judit.

– Heti egyszer azért beszélünk vele. Legutóbb kedden hívtuk és akkor kérdeztem tőle, hogy holnap is hívjunk majd? Erre azt felelte, nem. Ez a sértődöttség még tart nála, ugyanakkor meg kapom a fotókat és a videókat, hogy mosolyogva csinálja a dolgát és nagyon jól elvan. Érthető az ő érzése, hiszen nem természetes az, hogy valaki hat évesen kollégista lesz. Azonban azért döntöttünk a Pető Intézet mellett, mert mindenben segítenek neki, és afelé próbálják meg terelni, fejleszteni, hogy önállóan is tudjon majd enni, inni, közlekedni és felkészítsék minél jobban az egyedüli életre. Arra egyébként van esélye, hogy egyszer egyedül járjon, mert napról, napra egyre ügysebben mozog. Azt viszont nem tudjuk, hogy a beszéd megy-e majd neki valaha. Én annak is örülnék, ha megtanulna táblagépen kommunikálni – emelte ki Harasztia Judit.

Dorci utazási költségei sokba kerülnek havonta, ezért aki szeretné támogatni a barcsi kislányt és családját az 50431317-10003626-00000000 bankszámlaszámon keresztül megteheti.

Büszkén mutogatta a plüssállatot Dorci

Dorci két héttel ezelőtt kiérdemelte a hét legjobban teljesítő diákja címet. Ezért plüssállatot, egy kukacot kapott ajándékba, amit hétvégére haza is vihetett magával. Harasztia Judit elmondta, Dorci annyira büszke volt a teljesítményére és az ajándékra, hogy akárhol jártak a hétvégén, mindenhová magával vitte a figurát. Dorci édesanyja hozzátette, amikor kislányuk otthon van, akkor közösen néznek meg valamilyen mesét, elmennek kirándulni, kerékpározni és Dorci a testvéreivel is játszik.