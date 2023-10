Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén is megkapta a Michelin Guide ajánlását a fonyódi Konyhám 365. Sőt a közelmúltban a Michelin Guideban is megjelent egy cikk annak tulajdonosáról Szikra Gabriella séfről.

Az ajánláshoz járt egy Michelin-tábla is, amely nemrégiben került fel az étterem falára. Erről persze fotó is készült, amit az étterem közösségi oldalára is feltöltöttek.