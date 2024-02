Metzker Viktória idén nyáron is beizzítja a Plázst az idén 9 éve indult Metzker and Friends partisorozattal, amelyet most szerveznek. A DJ a déli parton járva felkereste Balatonszárszót is, ahol egykor a nyarait töltötte. Insta posztjában elárulta, hogy családjának itt volt nyaralója, úgyhogy nem ismeretlen számára a déli parti település.

Több képet is feltöltött a déli parti kiruccanásról, amiken férje Gaben is szerepel, szemmel láthatóan nagy az összhang a szerelemesek között. A BSW, amelynek oszlopos tagja Gaben szombaton Kaposvárra látogat. A banda a kaposvári UV Color Festivalon lép fel a Sportcsarnokban, ahol rajtuk kívül még számos magyar előadó lép fel.