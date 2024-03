Szombaton tartották a Dal 2024 elődöntőjét, ahol Kocsis Tibor, a Junkies és Sugarloaf mellett Bradics Jácint is továbbjutott. A fiatalember Miért félnék álmodni című dalával jutott tovább, amely elrabolta a közönség szívét. – Az elődöntőben rockstílusban kell előadnom a versenydalomat, ami azért is érdekes, mert az eredeti egy softrock ballada. Ebből adódóan maga a műfaj nem változik, de hangszerelésében és színpadképben mindenképp keményebbnek és dinamikusabbnak kell lennie, ahogyan én is igazodom külső megjelenésemben a produkcióhoz. A zenekarommal egyébként rockslágereket is játsszunk a koncerteken, így nem áll távol tőlem a műfaj, azonban itt úgy kell szembetűnő változtatásokat eszközölnünk, hogy közben nem sérül a dal üzenete. Szerintem mindenkinek ez a legnagyobb feladat ebben a fordulóban. Szerintem különleges meglepetés lesz a nézőknek, és bízom benne, hogy lesz annyira pozitív az élmény, hogy ismét sikerül magas pontszámot kapnom a zsűritől – fogalmazott a Metropolnak az énekes.

A berzencei mindössze 19 éves fiatalembernek ez sikerült is, hiszen az első elődöntőből is továbbjutott dalával Bradics Jácint. Így a március 23-i döntőben már biztosan izgulhatunk érte, hogy ő juthasson tovább a május 7-én a svédországi Malmöben rendezett Eurovíziós Dalfesztiválra.

Bradics Jácint korábban elmondta, kiugrási lehetőségként tekint a Dal 2024-re, ami már most beváltotta a hozzáfűzött igényeit. Láthatóan megugrott videói nézettsége és menedzsmentjén keresztül is egyre több felkérést kap.

– Fantasztikus érzés a műsorban szerepelni. Hihetetlen profizmus uralkodik ebben a közegben, itt tényleg nem lehet egy pillanatra sem dekoncentráltnak lenni. Rengeteg segítséget és támogatást kapunk a műsor készítőitől, vérprofi a zenekar, ebben a közegben színpadon lenni páratlan élmény, mondta a fiatal tehetség.