A tolnai származású televíziós személyiség elárulta, egészen gyerekkorától kezdve vannak emlékei a magyar tengerről. – Természetesen mi is jártunk a Balatonra a családommal, de nekünk nem volt nyaralónk a tónál. Bonyhádon laktunk és általában reggel mentünk és este haza. Pakoltunk enni- és innivalót a hűtőtáskába, vittünk egy pokrócot, amit leterítettünk a strandon, mondta érdeklődésünkre Köllő Babett.

Köllő Babett Balatonbogláron. Fotó: Németh Levente

Természetesen a Bujtor filmek forgatása is kedves balatoni emlék a színésznő számára, hiszen szerepelt a Zsaruvér és csigavér című filmben. Egy korábbi interjúban azt is elmondta, hogy tulajdonképpen Bujtor István szerettette meg vele a Balatont, hiszen a forgatások szünetében nagy bulik is voltak.

Az élményeket felnőttként is gyarapította, legutóbb például Balatonlellén a műsorvezetője volt a Cirkuszok éjszakájának.