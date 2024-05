Arról már korábban beszámoltunk, hogy fantasztikus formában van Ivancsics Ilona, aki a nemzeti ünnepen Jászai Mari-díjat kapott. A színművésznőt sokan a Szomszédok Vágási Jutkájaként ismerhetik, de hosszú pályafutása során számtalan színházi darabban is láthatta a nagyérdemű.

Ivancsics Ilona mostanság életmódváltásával is magára hívta a figyelmet, hiszen 62 évesen olyan alakkal büszkélkedhet, mint annak idején a Szomszédok forgatásakor. A művésznő mindent megtesz azért, hogy egészségesen éljen és ezt meg is mutatta a Mokka nézőinek. Hiszen a nagybajomi származású színésznő cukkini fánkot és tzatziki salátát készített a TV2 stúdiójában. Elárulta, hogy a hozzávalókat a színművésznő saját biokertjében termeli, hiszen számára fontos az is, hogy tényleg természetes alapanyagokból készüljön az, ami a tányérra kerül. Ivancsics Ilona elárulta, hogy nem csak az egészséges ételek járultak hozzá a fantasztikus formájához, mert nagyon sokat mozog: sportol és kertészkedik. – Sokkal több energiám van, jobban érzem magam. Azt a tíz kilót cipeltem magammal és ebből elég volt. Most már szeretnék így maradni, árulta el Ivancsics Ilona a műsorban. Hozzátette: azért a jó ízekről sem mond le szívesen.

– Egy időben makrobiotikus ételeket ettem és én somogyi vagyok, azért a somogyi rétes Úristen, de finom! jegyezte meg Ivancsics Ilona.

Orosz Barbara szemfülesen észrevette, hogy valami megváltozott a színésznő kisugárzásában, jelentős fogyása mellett. Rá is kérdezett Ilonánál, hogy talán csak nem szerelem van a dologban, aki sejtelmes mosollyal, kitérő választ adott!