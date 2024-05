A május 17. és 23. közötti időszakban nem volt olyan nap, amikor ne született volna legalább két baba a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Pénteken, május 17-én is öten születtek, de május 21-én, kedden is. Nagyon mozgalmas nap volt a szerda is, amikor hat baba született, ahogyan csütörtökön is nagy volt a sürgés-forgás az osztályon, mert aznap is hata baba látta meg a napvilágot.

Ezekben a napokban tizenegy kislány és tizenkilenc kisfiú született, közülük is a legnagyobb bébi a 4160 grammos Regő volt, aki május 21-én született meg 58 centiméteres hosszal. A legkisebb újszülött az elmúlt héten a 2180 grammal érkezett Zsófia, aki május 19én látta meg a napvilágot 49 centiméteres testhosszal.

Sok különleges és szépen csengő nevet választottak a szülők újszülött gyermekeiknek, az egyik ilyen volt a mesebeli hangzású Abigél, vagy éppen a latinos Natasa Zora, netán a Ketrin. A fiúk szülei között a magyaros nevek domináltak, így ezen a héten is született Botond, Zsombor, Bence, Hunor, de egy kisfiút Bercelnek neveztek el.

