– Így nincs az az érzésük, hogy folyamatosan titkolnak előlük valamit – tette hozzá –, ismerik a saját meséjüket, az eredettörténetüket. Néha annyira elmerülünk a családi élet mindennapjaiban, hogy amikor a gyerekorvos laktózérzékenységet állapított meg náluk, mindjárt azt mondtam, biztosan tőlem örökölték. Aztán nevetve összenéztünk az orvossal – nevetett az anyuka, aki szerint nem lehet azt mondani, hogy az örökbefogadók túl válogatósak lennének. Fia már most arról nyilatkozott, hogy ha felnőttként lesz gyermeke, akkor is örökbe fogad majd. Találkozott már az interneten olyan csoporttal, amelyik Down-szindrómás gyerekek örökbefogadására szerveződött, és egy roma gyerekeket örökbe fogadó csoportról is tud.