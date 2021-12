Eladó ingatlant viszont most nem egyszerű találni Péterhidán. A településen egy házat árulnak, azt is már évek óta. Az ingatlan.com adatai szerint a határ menti település főutcájában az átlagos négyzetméterár mindösszesen 11 ezer forint. Káló Tímea polgármester szerint ez meglehetősen alacsony, bár az elmúlt évben félmillió forintért is túl­adtak egy házon, ami vélhetően lenyomta az átlagárat. Zamárdiban azonban lényegesen többe kerülnek az ingatlanok. A Szegfű utcában egy négyzetméterért átlagosan több mint 2 millió 200 ezer forintot is elkérnek. Ezt követi a balatonvilágosi Kisfaludy utca, ahol hasonlóan magasak az árak, Szántódon a Hattyú utcában viszont egy négyzetméter már olcsóbb, mint kettőmillió forint.