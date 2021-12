A dámbikák barcogáskor szinte csak azzal vannak elfoglalva, hogy minél több tehenet borítsanak, ezért aztán nem is esznek. A táplálkozás elmaradása miatt barcogáskor akár testsúlyuk harminc százalékát is képesek elveszíteni. A bikák felkeresik a hagyományos barcogóhelyeket, barcogóteknőt kaparnak a talajba, amelybe belefekszenek. Ebbe vizelnek, s rendszeresen ondójukkal is megjelölik. Egy bikának több barcogóhelye is lehet, de teknőt csak a korosabb egyedek tartanak fenn. A fiatalabb bikák a barcogóhelyek közelében felajzva várják, hogy tehénhez jussanak. A barcogóhely körül tartózkodó tehenek egyenként keresik fel a kiválasztott bikát.