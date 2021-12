elfogy a papír! 2021.11.19. 11:30

Kicsomagolja a hiány az idei ajándékokat

A globális papírhiány begyűrűzhet hazánkba is, hiszen a cellulóz ára meredeken emelkedik a világpiacon. Ráadásul a környezettudatosság jegyében előtérbe kerültek a papíralapú csomagolóanyagok, ezért félő, hogy a karácsonyi ajándékok csomagolását is nehezen vagy drágábban tudjuk beszerezni az idén. Somogyban is egyre nehezebb nagy tételben papírt vásárolni, de ellátási gondok nincsenek.

Akár a jövő évi falinaptárok előállítása sem lehet zökkenőmentes, mert a cellulóz világpiaci ára szinte függőleges emelkedést mutatott az elmúlt időszakban. Az alapanyagok hiányáról szóló információkat a somogyi papír nagykereskedések a gyáraktól kapják. A somogyi papírárusok arról hallottak, hogy a legközelebb eső lengyelországi papírgyár átszervezte a működését, emiatt franciaországi beszállítókhoz kellett fordulni, és ez növelte a szállítási költségeket, ami megjelent az árakban.

– Elég sok hír kering, de hogy pontosan mi rejlik a folyamatok mögött, azt ma még nem tudjuk – mondta lapunknak Gerhát Györgyi, a Mega-Papír 2004 Kft. ügyvezetője. – Most nem egyszerű a papír beszerzése, ezért mindenki arra törekszik, akinek van rá lehetősége, hogy nagy tételben vásároljon. Ennek is köszönhető, hogy hiány nálunk nem alakult ki.

A vásárlók egyelőre csupán annyit érzékelhetnek, hogy amíg korábban öt-hat típusú papírból tudtak válogatni, addig most meg kell elégedniük azzal, amit a polcokon találnak. Ám hamarosan a vevők akár 10–20 százalékos áremelkedéssel is számolhatnak. A kereslet mégis növekedett, mert miután elterjedt a papírhiány híre, voltak nagy munkahelyi felhasználók, akik nagyobb mennyiségben vásároltak a szokásosnál. A Mega-Papírnál elmondták: még mindenkit ki tudtak szolgálni.

A csomagolóanyagoknál szintén alapanyaghiányra hivatkoznak a gyártók, ezért a beszerezhető csomagolásokból szintén bevásárolt, aki tudott – tette hozzá Gerhát Györgyi. Szerinte a karácsonyi hajrában nem lesz probléma a csomagolással, de hogy a továbbiakban hová fajul a helyzet, azt ma senki nem tudja. A falinaptárak beszállítói közül ketten már jelezték, hogy nem tudják teljesíteni a megrendeléseket, azonban a nagykereskedők mozgósították a tartalékaikat, így az ellátással nem lesz gond, de – mint mondta –„fejtörősebb lesz az év vége a szokásosnál” a papírüzletek számára.

Nyárra normalizálódhat a helyzet

A cellulóz növekvő árát a kis somogyi nyomdák is megérzik, tudtuk meg Nagy József kaposvári nyomdásztól, aki szintén az alapanyagok árának drágulásáról számolt be. Mappákat, gazdasági nyomtatványokat gyártanak jelenleg, és falinaptárok előállítására is felkészültek. Megnehezíti a kis nyomdák talpon maradását, hogy egyre nagyobbak a költségek. A globálisan akadozó szállítás okozta papírhiány csak hónapok múlva enyhülhet. Jövő nyárra állhat vissza a régi rend, de ezt még senki nem tudja megjósolni, mondta Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség vezetője. Félő, hogy a pluszköltségeket a nyomdák tovább fogják hárítani a megrendelőkre, vagyis növekedhet a papíralapú termékek ára. A jelenlegi helyzetben azonban nem lesznek drágábbak a könyvek, közölték a könyvterjesztők.

