– Nyolc év alatt duplájára nőtt a dolgozóink száma is, jelenleg közel 900-an vagyunk – közölte Prohászka Balázs. Arra a felvetésre, miszerint a koronavírus-járvány mennyire befolyásolta az élelmiszeripari cégek helyzetét, kifejtette: stratégiai területről van szó, ahol minden körülmény között el kell végezni a munkát. Társaságuk is folyamatosan működött az elmúlt időszakban, s nemcsak szinten tartották, hanem növelték is a bevételüket.