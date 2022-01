Nyugalomban, szinte hibernált állapotban szunnyadnak a méhek a kaptárakban, hogy átvészeljék a telet. A méhészek azonban még nem tudják, hogy ők hogyan vészelik át a következő időszakot. A tavalyi tragikus év volt számukra, 2021-ben az elmúlt 30 év legrosszabb méztermését könyvelhették el. A somogyi méhészek az ismétlődéstől tartanak, hiszen az idei év látszólag ugyanúgy indult, mint a tavalyi, legalábbis ami az időjárást illeti.

– Az előjelek nem túl biztatók, mert idáig enyhe volt a tél – mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. – Félő, hogy márciusban köszöntenek be a mínuszok, tavasz elején törnek be hazánkba a sarkköri, hideg légrétegek. Az lesz a legnagyobb baj, ha mindez abban a két-három napban történik, amikor megpattan az akác rügye. Az akác ugyanis nagyon érzékeny a fagyra, és félünk, hogy ugyanúgy járunk, mint tavaly.

A tavalyi időjárás azt eredményezte, hogy egy átlagos év méztermésének a harmadát tudták csak összegyűjteni Somogyban és az ország többi részén is.

Várhatóan februárra teljesen elfogy a tavalyi akácméz, ezért Mészáros János arra figyelmeztet, ha valaki venni akar, annak igyekeznie kell. – A hárs is gyenge lett, abból sincs sok tartalék. Az akác ára magas, világszerte keresett termék, ezért a leginkább hamisított élelmiszerek közé tartozik – mutatott rá a zselici méhészek vezetője. A tavalyi év katasztrofális termése a fő oka, hogy már Magyarországon is történtek visszaélések. Előfordult, hogy pancsolt cukorszirupot hoznak forgalomba, aminek semmi köze a mézhez, illetve az is megesett, hogy kereskedők egyszerűen átnevezték a más mézüket akácmézre. Ezért fontos, hogy a vásárlók a somogyi őstermelőktől szerezzék be a mézet, így nem találkozhatnak hamisított termékekkel.

Változatos módszerekkel hamisítják

Magyarországon az akácméz kilós átlagára több mint 60 százalékkal nőtt 2018–2021 között, gyűjtötte össze a KSH adatai alapján a Pénzcentrum. Míg 2018-ban egy kiló akácméz 3480 forintba került, addig 2021-ben már 5640 forintot kellett érte adni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint a mézek esetében tavaly nagyobb arányban merültek fel hamisítási problémák. A hamis méz kiszűrése egy átlagos vásárló számára nem egyszerű feladat. Segíthet, hogy az akácméz jellemzően nehezen kristályosodik, sokáig folyékony marad a többi méztípushoz képest. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet, hogy a hamisítók cukorszirupot (kukorica, rizs, répa, nádcukor) kevernek a mézhez.